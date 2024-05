Pide Carlos Peña rescatar Zacatecas, votando el 2 de junio por el PRI 

Por: La Jornada Zacatecas •

A 16 días de que se lleve a cabo la jornada electoral, el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo pidió a las zacatecanas y zacatecanos salir a ejercer su derecho al voto este 2 de junio, para salvar a México y rescatar a Zacatecas de los malos gobiernos.

Peña Badillo enfatizó que después de escuchar, comparar y analizar el Zacatecas que tenemos al que queremos tener, es momento de decidir si queremos un cambio o seguir con la destrucción, con los excesos y abusos del monrealismo.

Por ello, el dirigente estatal priista pidió salir a votar y acompañar al PRI en esta elección, para juntos recuperar el rumbo y futuro de nuestro país y Estado.

“Es momento que tú y tu familia acudan a votar y tomen una de las decisiones más importantes, salvar a México y rescatar a Zacatecas para juntas y juntos entender el presente y construir el futuro”, dijo el Presidente estatal del PRI.

Con este llamado al electorado zacatecano, Peña Badillo volvió a recorrer la mayor parte de los municipios para convocar a sus habitantes a que no desperdicien la oportunidad que la democracia nos da a todos para elegir libremente a nuestros gobernantes. Si hoy no nos sentimos representados por un gobierno que miente, que no construye y no es empático con las necesidades de la gente, en nuestra propia decisión está viva la posibilidad de cambiar todo para reiniciar con buenos gobiernos y trabajar por la reconstrucción total del tejido social zacatecano.