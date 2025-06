Denuncian normalistas lentitud oficial ante el asesinato de Jesús Alaín

Estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, señalaron que autoridades federales y estatales les han dado la espalda para esclarecer el asesinato de su compañero Jesús Alaín Vázquez, quien perdió la vida al caer de una camioneta durante una persecución policial de elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), adscritas a la Secretaría de Seguridad local, el pasado 15 de mayo en aquella entidad.

- Publicidad -

Por ello, marcharon en la ciudad de México y en Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia y castigo a los policías responsables de la muerte del normalista. En la capital del país lo hicieron del Ángel de la Independencia al Zócalo acompañados, entre otros, por alumnos de las normales rurales de Ayotzinapa, Guerrero; Teteles, Puebla; Panotla, Tlaxcala; de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

Ricardo, alumno de la Normal de Mactumactzá, señaló que a una semana de trasladar su plantón al Zócalo no han recibido soluciones a sus demandas. Venimos a la Ciudad de México en busca de respuesta del gobierno federal, pero no hay respaldo. En Chiapas hubo algunas mesas de diálogo, pero únicamente se comprometieron para esclarecer el caso del asesinato de nuestro compañero. Ya pasó un mes y no hay avances en la carpeta de investigación, no hay informes del peritaje de la camioneta donde murió, de los policías y sus armas, no nos han dicho cómo va encaminado el caso, no hay diálogo.

Responsabilidad de la policía