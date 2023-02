Jerezana demanda a alcalde la localización de su hija, durante evento público

Por: La Jornada Zacatecas •

Durante un evento público realizado ayer miércoles 15 de febrero en el municipio de Jerez, en el que se dio a conocer el programa de la Jerezada 2023 y el cual era presidido por el alcalde de la misma demarcación, José Humberto Salazar Conteras, una madre de familia demandó a las autoridades, dirigiéndose, en especial, al primer edil, la localización de su hija.

Sin acompañante alguno, como ella misma lo recalcó, acudió para dar a conocer su caso, referente a su joven hija.

“Necesito respuestas, por favor; necesito recuperar a mi hija, por favor; ya basta, ya basta, y vengo sola, no vengo con nadie; vengo yo sola, por mi hija, porque a mí sí me duele lo que está pasando en Jerez y en todo el estado de Zacatecas”, expresó, y agregó lo siguiente: “quiero que el gobernador y usted, presidente, me escuchen”.

Más enfáticamente, le dijo al presidente municipal: “usted me conoce; ustedes saben que nosotros no somos gente mala, somos gente trabajadora. Por favor, necesito de su ayuda”.

En respuesta, Salazar Contreras mantuvo su discurso de que se trata de una labor de toda la sociedad, a fin de que no suceda este tipo de hechos que lastiman. “Toda la comunidad de Jerez estamos conscientes de eso, trabajando para eso, por eso es la unión de los jerezanos, para que ya no pase eso”.

Tras eso, la ciudadana, limpiándose las lágrimas, expuso, dirigiéndose a los asistentes: “no nos dicen nada, no nos apoyan, no la buscan (a mi hija). Tiene una bebé de seis meses que la está esperando. Yo estoy destrozada. Lo único que quiero es justicia, que hagan algo por todos los desaparecidos”.

Dicho eso, sostuvo, nuevamente frente al alcalde, “y discúlpeme, discúlpeme, pero tuve que hacerlo”, a lo que él respondió, “está bien, estamos todos juntos contigo; todo el pueblo de Jerez estamos juntos, porque estamos luchando con esta adversidad. Ya está el trabajo en la Fiscalía (General de Justicia del Estado de Zacatecas). Estamos juntos todos los jerezanos; lamentamos todo esto porque a todos nos duele; somos una familia. Éste es el reflejo de que debemos estar unidos los jerezanos y tenemos que reactivar el amor entre nosotros. Tenemos que estar juntos y unidos”.

“Hagan algo, por favor. Yo amo a mi pueblo, amo a mi Jerez. Queremos ver resultados”, respondió la madre de familia.

“No estás sola. La situación es adversa, muy compleja, pero estamos trabajando en eso. La situación es difícil no sólo para ti, para más gente, pero a todos nos duele y lo lamentamos mucho. Te apoyamos en eso”, finalizó el funcionario.