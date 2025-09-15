Destaca Rodrigo Reyes coordinación entre los distintos niveles de gobierno en informe de gobierno de Miguel Varela

Por: La Jornada Zacatecas •

En sesión del Cabildo de la capital, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, asistió al primer informe del alcalde Miguel Varela Pinedo y dirigió un mensaje en representación del Gobernador David Monreal Ávila. Durante el acto, destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la importancia del trabajo institucional para atender las necesidades de la ciudad.

Reyes Mugüerza presentó un recuento de los cuatro ejes de trabajo del gobierno estatal, que, dijo, coinciden con las prioridades del municipio. Mencionó inversiones en programas sociales, infraestructura y saneamiento de finanzas públicas, incluyendo pagos pendientes al IMSS y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre las acciones mencionadas durante el informe, se incluyen la remodelación de la Vialidad El Orito y de la avenida Nezahualcóyotl, así como medidas de seguridad que, según cifras presentadas, han reducido los homicidios dolosos en el estado y modificado la percepción de seguridad en la capital.

El mensaje enfatizó la necesidad de coordinación entre los 58 municipios y el gobierno estatal para atender proyectos de desarrollo urbano, social y de seguridad, con la finalidad de dar continuidad a los programas y acciones que están en marcha.