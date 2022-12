Elogia López Obrador que Villarreal denuncie anomalías de antecesor

El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló que el gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal, haya hecho públicas denuncias sobre presuntas irregularidades de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca. Hace bien el gobernador Américo, como todos los gobernadores, porque si se encuentra que hay un desfalco y se mantiene en sigilo, en secreto, si hay encubrimiento, pues se cae en la complicidad .

Durante su conferencia, el mandatario sostuvo que esto no implica que el gobernador vaya a enjuiciar el desempeño de su antecesor, sino que informar estas irregularidades es el primer paso para presentar la denuncia y remitirla a la fiscalía estatal, que es la autoridad competente en primera instancia, y luego el Poder Judicial del estado.