Morena y sus gobiernos pregonan una falsa austeridad: Carlos Peña

El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, enfatizó que Morena y sus gobiernos pregonan una falsa austeridad y tratan de engañar a las y los mexicanos con modificaciones estatutarias, mientras el gasto público en México se recorta cada vez más y sus dirigentes y representantes viven en el lujo y dispendio.

En conferencia de prensa, Peña Badillo destacó que la vida interna de Morena y sus estatutos solo son una manera de hacer política desde adentro hacia el exterior, pero siguen simulando y aparentando para seguir inmersos en el exceso y en el abuso del poder.

No conocemos a ningún militante de Morena que pueda hablar de austeridad real, de no excesos en los cargos públicos o que pueda decir que no tiene a familiares o gente cercana en cargos públicos, responsabilidades de gobierno o en los quehaceres de la política, afirmó.

Morena habla de austeridad pero vuelan en primera clase, dicen no al nepotismo pero tienen inmersos a familiares y amigos en la toma de decisiones. Morena habla de austeridad pero simulan en camionetas y vehículos de lujo, y esa realidad la debe conocer la ciudadanía, a quienes quieren seguir engañando y traicionando, sostuvo.

En otro orden de ideas, Carlos Peña Badillo, dio a conocer que las y los integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRI en la LXV Legislatura, con el respaldo de las y los Diputados del PAN, PRD, PT, MC y Nueva Alianza, presentarán el día de hoy, un Punto de Acuerdo para apoyar a las y los productores zacatecanos.

Mencionó que este Punto de Acuerdo busca hacer un llamado a la Presidenta de la República para que a través de un Decreto Presidencial puedan modificarse los estatutos que tienen las concesiones de la Comisión Nacional del Agua, que están vencidas y atentando contra las y los productores zacatecanos.

Además, dijo, exhorta a las mayorías a respaldar las modificaciones presupuestales necesarias, las acciones inmediatas en favor de la economía de las y los productores y la visión de largo plazo en el trabajo presupuestal hacia el 2026.

Finalmente, el Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo lamentó los hechos de inseguridad suscitados en el estado de Veracruz, donde fue asesinada una candidata por el partido Morena.

Destacó que el clima de inseguridad que se vive en México, por más que Morena no quiera ver la realidad, debe atenderse y enfrentarse con la fuerza del Estado.

Durante esta conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Salón Gobernadores de la sede estatal priista estuvieron presentes los Diputados Isadora Santivañez Ríos y David González. Así como los secretarios del Comité Estatal, dirigentes de Sectores y Organizaciones, y la Coordinadora Estatal de los Regidores Priistas, Mariana Anaya Mota.