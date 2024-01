El 5 de febrero presentará AMLO paquete de 7 reformas

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará próximo 5 de febrero, Día de la Constitución, un paquete de al menos siete iniciativas de reformas a la Carta Magna. Se trata, dijo, de cambios importantes en beneficio del pueblo de México en materia político-electoral, al Poder Judicial, a pensiones y al salario mínimo, entre otras.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, destacó su propuesta de modificación a las pensiones tanto de empleados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como de los adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); propone que alcancen de forma gradual cien por ciento de los sueldos percibidos al concluir su vida laboral.

Aclaró que no se busca elevar las aportaciones que corresponden a los empresarios ni que el gobierno federal se quede con los fondos de las pensiones, si no somos ratas, no somos corruptos .

Fuentes de Presidencia confirmaron que se contempla enviar al Congreso siete iniciativas de reforma constitucional, que incluyen al Poder Judicial y la Guardia Nacional, y otra en materia político-electoral.

Además, propondrá cambios a los artículos 123 de la Constitución, en materia de salario mínimo y pensiones generales, y cuarto, para que la subvención a personas con discapacidad sean un derecho, así como para blindar que todos los adultos mayores la reciban a partir de los 65 años, pues actualmente en la Carga Magna la edad mínima es de 68.

López Obrador reiteró que también incluirá en las iniciativas de reforma que presentará en el recinto donde se aprobó la Constitución liberal de 1857 en Palacio Nacional, la recuperación de los trenes de pasajeros en el país.