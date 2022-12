Sumará 100 mil mdp la inversión de impulso al primer empleo: STPS

Reduce la violencia

El subsecretario destacó que, aunque el programa es de alcance nacional, está enfocado en las comunidades de menores ingresos y con mayores índices de inseguridad, a fin de brindar opciones a los jóvenes para Mejorar su nivel de vida, pues durante un año aprenden una actividad laboral que a la postre les ayudará a quedarse en esa empresa o iniciar un negocio.

Uno de los objetivos lo ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador: erradicar la violencia y arrebatar jóvenes al crimen organizado.

Al respecto, Bolaños López aseguró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha compartido datos que indican que en las comunidades con altos índices de inseguridad donde se ha decidido implementar Jóvenes Construyendo el Futuro se ha reducido poco más de 12 por ciento el número de homicidios dolosos.

Evidentemente no podemos sacar conclusiones adelantadas, pero es un indicador de que estamos haciendo bien el trabajo, en la medida en la que estamos cumpliendo una meta de la Cuarta Transformación, que es atender a los población juvenil al darles herramientas y atacar las fuentes, digamos estructurales, de los problemas que enfrentan y que derivan también de la inseguridad o por la propia pobreza . Agregó que en muchas ocasiones los jóvenes que terminan siendo parte del crimen organizado son fundamentalmente aquellos que no tuvieron la oportunidad de estudiar y que no tenían trabajo, por lo cual, el diagnóstico del Presidente es acertado: en la medida en que se reciban oportunidades de preparación académica y empleo accederán a una mejor vida.

Para el funcionario, 2023 será el año de consolidación del programa, de modo que se convierta en una herramienta transexenal, sin importar quién sea el próximo presidente, debido a su importancia para la población joven del país.