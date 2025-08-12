22.7 C
Zacatecas
■ La mandataria añadió en la mañanera de este martes que también invitará a su primer informe de gobierno, el mismo día, a los nuevos integrantes del máximo tribunal

Anuncia Sheinbaum que acudirá a «histórica» toma de protesta de ministros de la SCJN

By Educación Dual
0
1
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el 12 de agosto de 2025. Foto Cuartoscuro

Educación Dual
Educación Dual
Por: La Jornada •

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que acudirá a la “histórica” toma de protesta de las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —electos mediante voto popular durante la primera elección judicial en el país—, el 1 de septiembre próximo.

Añadió en la mañanera de este martes que también invitará a su primer informe de gobierno, el mismo día, a los nuevos integrantes del máximo tribunal.

A pregunta sobre si convocará al próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, a su informe de gobierno —esto debido a que ante los diferendos entre la actual presidenta del tribunal, Norma Piña con la actual y la pasada administración federal—, la mandataria afirmó:

“Sí, voy a invitar a las y los nueve (ministros), a las cinco mujeres y los cuatro hombres. Formalmente ellos toman protesta en la noche, creo que es a las diez de la noche”, sostuvo.

A lo que agregó: “Por cierto, el otro día dije que no me habían invitado todavía y sí había llegado la carta de invitación por parte del próximo presidente de la Corte y vamos a asistir también en la noche a esta histórica toma de protesta”.

