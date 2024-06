Partido Verde pide que se anulen los resultados de la elección en la capital

Por: La Jornada Zacatecas •

Por la presunta detección de “urnas embarazadas” y un rebase de gastos de campaña de casi 2 millones y medio de pesos (entre otras irregularidades denunciadas en cada fase del proceso electoral), el Partido Verde ha interpuesto un juicio de nulidad en contra de la elección de Miguel Varela como presidente municipal de Zacatecas.

Respecto al rebase del tope de gastos de campaña, el Partido Verde acusa que Miguel Varela reportó 895 mil 046.23 pesos en gastos de campaña, mientras que, del análisis de publicaciones en redes sociales, se desprendería que se habrían erogado 5 millones 629 mil pesos, en solo este ámbito de promoción; por lo que el ex alcalde de Tlaltenango habría incurrido en “dos faltas graves”: gastar más dinero del asignado a su campaña y omitir informar sobre estos gastos financiados por el erario.

Con 9 mil 723 boletas de más, distribuidas en 141 de las 215 casillas instaladas en el municipio, el Partido Verde consigna que este presunto delito electoral se habría presentado en el 65.6 por ciento de las casillas del municipio; como ejemplo, la casilla 1772 Básica resultó con 651 boletas, 35 boletas adicionales al número de electores.

La coacción del voto a través de despensas guardadas en una bodega en el Mercado de Abastos, además de la entrega -ilegal y sin permisos sanitarios- de frascos de Vitaminas 3D, también es denunciada por el Partido Verde.

Durante la campaña, Miguel Varela habría dedicado su tiempo legal “e ilegal” en medios a denostar la imagen pública y personal del candidato de la coalición Morena-Verde, a través de la calumnia, señala esta impugnación.

Además, la acusada sobreexposición del panista en medios de comunicación (“17 veces mayor” a la de su adversario, Jorge Miranda), habría sido acreditada tempranamente por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia SM-JE-0042-2024, por las bardas y espectaculares que, desde septiembre de 2023, promovían el nombre y la imagen de Varela, y no sus actividades como legislador:

“Del análisis a la propaganda denunciada, es posible advertir que su propósito es sobreexponer su imagen, ya que no se advierte que contenga mensajes para proporcionar información a la ciudadanía relacionada con las gestiones o responsabilidades del actor en su calidad de Diputado (…)”.

Un informe de labores en el que tampoco se habrían compartido logros legislativos, y “fuera de su ámbito geográfico de competencia”, también se refiere como motivo de impugnación.

La “campaña negra, de ataques y de desgaste” que incluiría el ingreso ilegal a la presidencia municipal donde se realizó un acto proselitista que “sobrepasa la norma electoral”, se incluye dentro de los quince motivos presentados para respaldar este juicio de nulidad.

“Todos estos hechos, por sí solos constituyen faltas graves a la normatividad electoral vigente. Cada uno de ellos sería suficiente motivo para cancelar el registro del candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por Zacatecas” y, por ende, la elección”, argumenta el Partido Verde.

“No saben perder y no llenan”

Luego de que el Partido Verde exigiera la nulidad de la elección, el alcalde electo, Miguel Varela, a través de sus redes sociales, afirmó que las pasadas elecciones se ganaron “con contundencia”, por lo que aseguró le cumplirán a los capitalinos con un “gobierno honesto, profesional, cercano, trasparente y de puertas abiertas que le devuelva la grandeza y la alegría a Zacatecas con paz, progreso y servicios de calidad”.

Reiteró que la elección se ganó legalmente y por ello defenderán la voluntad popular, pese a las acciones que está tomando el partido de Jorge Miranda. “Queda claro que ‘los mismos de siempre’ no saben perder y no llenan; ahora quieren robarse en la mesa, lo que en las urnas no ganaron”, puntualizó.