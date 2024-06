Biden alcanza a Trump en sondeos electorales

Washington y Nueva York. Después de meses en que los sondeos registraban una ventaja de Donald Trump en las elecciones presidenciales, el mandatario Joe Biden ha avanzado lo suficiente para estar empatado en estados claves y a nivel nacional.

- Publicidad -

Pero estos comicios siguen girando en torno a un solo hombre: Trump. La mayoría de los votantes encuestados por CBS News opinó que la principal razón de su apoyo a Biden no son los atributos del presidente demócrata, sino evitar el retorno de Trump a la Casa Blanca. Sólo 27 por ciento dijeron que apoyan al presidente porque les cae bien. O sea, gran parte del voto para Biden es más bien un voto anti-Trump. Y eso lo reconoce implícitamente la campaña de Biden, con gran parte de su propaganda alertando sobre los peligros de un retorno del magnate.

En contraste, una mayoría de los votantes pro-Trump dice que su principal motivación es porque me gusta . Los ciudadanos perciben al exmandatario como alguien más firme, con más energía y más efectivo que el actual presidente. Un 80 por ciento que apoya a Trump cree que la condena criminal con la que culminó su juicio el mes pasado, sencillamente es una persecución política en su contra del gobierno de Biden, y una mitad de estos simpatizantes opina que Trump debería cobrar venganza contra sus opositores si llega a la presidencia.

Durante los últimos cinco meses, el dominio casi total del debate político de Trump ha alarmado a demócratas e incluso dentro de la Casa Blanca. Una sensación generalizada de temor se ha instalado en los niveles más altos del Partido Demócrata sobre las perspectivas de relección del presidente Joe Biden, aun entre políticos electos y estrategas , reportó el medio Politico hace un par de semanas. Todo el año, los demócratas han estado en un esfuerzo sin alegría y agotante en lo que va de la elección de 2024. Pero ahora, a casi cinco meses de la elección, la ansiedad se ha transformado en una inquietud palpable .

La campaña de Biden insiste en que apenas arranca esta contienda y que los cinco meses que faltan para la elección de noviembre son una eternidad en los comicios presidenciales. Funcionarios de la campaña han compartido como noticias buenas las encuestas recientes de CBS News y el análisis del influyente sitio de Internet 538, que muestran a Trump y Biden en un empate virtual en los sondeos nacionales.

Pero el argumento principal de Biden y los demócratas en esta elección es que, aunque no te guste el actual presidente o creas que es demasiado viejo o que no está haciendo lo suficiente, esta elección es una decisión entre preservar la democracia o el fin del experimento estadunidense. Cómo se verá el fascismo estadunidense , fue el encabezado de la portada de la revista nacional centrista New Republic al invitar a un análisis sobre qué implicaría una presidencia de Trump.

Economía y migración, principales preocupaciones