Morena exigirá la destitución de los consejeros del IEEZ

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Rubén Flores Márquez, presidente del Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), informó que este partido exigirá la destitución de todos los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) debido a que actuaron “por consigna” en la definición de las candidaturas plurinominales, en beneficio de algunos actores políticos.

Además, dijo que impugnará la lista plurinominal que determinó el órgano electoral, ya que le quitaron un escaño al Partido Acción Nacional (PAN) para dárselo al Partido del Trabajo (PT), pero “no hay razón en la fórmula».

Es decir, “manipularon la fórmula para la asignación de plurinominales en el Congreso a beneficio de alguien o de algunos porque no hay razón de ser de esta asignación y la vamos a impugnar. No puede ser posible que los consejeros, aún cuando les dijimos que estaban actuando por consigna, no dejaron de hacerlo”.

Por tanto, reiteró que Morena exigirá la destitución de todos los consejeros por “su pésimo trabajo en la elección”, ya que la jornada electoral quedó manchada “por su torpeza o por su mala intención hacia la democracia”.

Flores Márquez informó que al momento Morena ha presentado 12 recursos de impugnación al proceso electoral por diversas anomalías detectadas en algunos municipios, especialmente en la capital del estado, tales como compra de votos masiva y embarazo de urnas.