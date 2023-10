Mariana Boy: tener la capital ordenada daría calidad de vida

–La ciudad va a seguir creciendo y tiene que seguir creciendo, el tema es ver cómo queremos que crezca. Es fundamental que podamos tener un diagnóstico en términos de capacidad de carga ambiental y urbana. En la parte urbana, sobre la capacidad que tenemos de brindar servicios a los habitantes para poder determinar las densidades por zonas, que es lo más importante y me parece que sería la base.

Asimismo, llama a continuar con los grandes proyectos que comenzó la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Para que realmente puedan empezar a surtir todos los efectos positivos que estamos esperando, necesitan prolongarse en el tiempo. Definitivamente se requiere continuidad, ya que, como en el caso de cualquier otro proyecto que sea cortoplacista, no permitirían los efectos que buscamos , agrega la aspirante.

Llevo más de 10 años siendo servidora pública y la decisión del 2018 la tomé con el mismo criterio, de poder estar en una posición que me permitiera incidir de forma más directa en la calidad de vida de las personas y en la sociedad de aquí de la Ciudad de México. Ahora se presenta esta nueva oportunidad y la razón es exactamente la misma.

El influir en la calidad de vida de la población es una de sus principales motivaciones para buscar la coordinación estatal de defensa de la Cuarta Transformación, indica en entrevista con La Jornada. En este proceso interno, su plan B es ganar, pero no descarta colaborar en otras trincheras en las que siga sumando al movimiento.

–Tenemos grandísimos cambios en la ciudad. Por ejemplo, se le ha apostado muchísimo al transporte no contaminante, se ha fomentado mucho el uso de la bicicleta, pero también a seguir protegiendo el suelo de conservación, con políticas que nos permitan frenar el crecimiento de la mancha urbana que lo está acabando desde hace muchas décadas y que a veces no le damos la importancia en la zona urbana.

Es fundamental que podamos tener más áreas verdes en la ciudad que nos permitan recargar el acuífero, porque es un problema cada vez más complicado de resolver y hay más escasez de agua .

Boy revela que la PAOT cuenta con censos del arbolado en la capital que muestran que hay muchísimos ejemplares que están muertos en pie, muchísimos están enfermos o plagados o algunos otros que simplemente requieren mantenimiento y estas acciones son fundamentales .

Mariana Boy ha estado al frente de una cruzada con vecinos de la capital para cerrar fábricas, talleres y locales ruidosos, además de rescatar animales que viven en malas condiciones. Foto Yazmín Ortega Cortés

Condiciones iguales para todos

Sobre el proceso interno en el que participa, confía en que hay piso parejo y subraya la importancia de mantener la unidad en el movimiento de la Cuarta Transformación.

Se ha hablado mucho de que, si hay alguna preferencia o no, pero ya también los dirigentes han salido a aclarar que no hay ninguna. Tanto así que el proceso ha sido bastante abierto y democrático. Justamente, que de todos los aspirantes que se registraron yo haya sido electa, pues es una muestra más de la apertura en este proceso y de la pluralidad. A mí sí me parece que hay condiciones iguales para todos.

–¿Al Partido Verde ya lo asume la población como parte de este movimiento?

–Hay muchas similitudes en la ideología del Partido Verde y de Morena. Históricamente todos los ambientalistas siempre han sido de izquierda. Se busca atender todos los problemas ambientales que inciden directamente y que pueden afectar la vida de las personas. Estamos hablando de un tema social y de buscar igualdad.

–¿Merece el Partido Verde más espacios rumbo al 2024?

–Es un tema que tendrán que conversar las dirigencias. Yo llevo muchos años colaborando con el PVEM, pero nunca he sido militante de ningún partido ni lo voy a ser. Comparto la ideología, por supuesto, yo soy ambientalista de profesión, toda mi vida me he dedicado a eso, y justamente por eso es que comparto también la ideología del movimiento de la transformación.

–¿De no ganar tiene algún plan B?

–Mi plan B es ganar, pero en caso de que eso no suceda, voy a seguir contribuyendo al movimiento desde la trinchera en la que esté. Yo acabo de ser ratificada en la PAOT en febrero de este año por otros cuatro años; entonces, todavía quedan tres años y medio, pero desde la trinchera donde esté voy a seguir sumando al movimiento como lo he hecho en estos últimos años.

–Es decir, ¿no descarta otras opciones?

–Así es, sí. Veremos dónde es el mejor lugar. Desde el inicio de mi vida profesional siempre he buscado estar en lugares donde pueda incidir directamente. Hoy estoy en una posición donde sí tengo una incidencia muy directa en la vida de las personas y estaré en cualquier otra posición que me permita hacer lo mismo.