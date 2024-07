Ninguna pregunta de la encuesta de Matemáticas – BUAZ registra la opinión de los ciudadanos sobre el Segundo Piso: Francisco Valerio

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Sobre la polémica en torno a la construcción del Segundo Piso, Francisco Valerio Quintero, académico jubilado de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y promotor de la consulta ciudadana sobre este tema, declaró que “Obviamente no preguntan si están a favor o en contra del viaducto elevado porque le tienen miedo a la respuesta, además de que no son transparentes en información técnica, por ejemplo, si el constructor ya cuenta con la autorización del Cabildo de Zacatecas o si la demanda del proyecto fue de la ciudadanía o por ocurrencia del gobierno del estado. Le llamo ocurrencia porque no tenemos la fundamentación técnica, presupuestal, legal, urbanística y de movilidad necesaria para que la gente opine”.

Por tanto, aseguró que esa encuesta es un pretexto para que, con base en los resultados obtenidos, se interpreten de la manera en que quiere el gobierno del estado y finalmente se haga pasar como si la ciudadanía estuviese apoyando una obra para la cual no fue consultada en realidad.

Estos son 12 reactivos de la mencionada encuesta:

Código postal Rango de edad Grado de estudio ¿En qué tipo de residencia vive? ¿Qué medio de transporte utiliza? ¿Qué uso le da al boulevard? ¿Qué vía utiliza de Zacatecas a Guadalupe ¿Cuánto tiempo hace de Guadalupe a Zacatecas? ¿Qué tan necesario considera la mejora de movilidad en Zacatecas? ¿Cuáles aspectos considera que se deben mejorar? ¿Qué tan necesario considera la integración vial entre los barrios típicos de la zona ¿Conoces el plan de movilidad en Zacatecas?

De acuerdo con Valerio Quintero, “esto no tiene otro nombre más que simulación y engaño porque van a pretender, con esos resultados, engañar a la población respecto de que están de acuerdo con el viaducto elevado”.