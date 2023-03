Por falta de quórum, por segunda ocasión en la semana no sesionó la 64 Legislatura

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Por segunda ocasión en la semana los trabajos a cargo de diputados y diputadas de la 64 Legislatura no avanzaron debido a la falta de quórum legal para sesionar, toda vez que la sesión del martes pasado tuvo que ser interrumpida por la ausencia de diputados cuando se desahogaba el punto de Asuntos Generales, y en el caso de la programada este jueves, luego de dos llamados no se contó con el número suficiente de legisladores, porque al segundo llamado sólo había en el Pleno 15 de los 30 elegidos por la ciudadanía.

- Publicidad -

El primer pase de lista se dio a las 12:30 horas y al haber 16 legisladores presentes era posible llevar a cabo la sesión, no obstante, el priísta Jehú Edui Salas Dávila abandonó el Pleno aunque se le pidió que no lo hiciera. El segundo llamado se dio 20 minutos después y ahora solamente se tuvo la asistencia de 15 de los 30 diputados.

Quienes no asistieron a sesionar fueron Violeta Cerrillo, Ernesto González Romo, Imelda Mauricio, Armando Delgadillo y Nieves Medellín, de la fracción parlamentaria de Morena; Ma. Del Refugio Ávalos Márquez, José David González, Herminio Briones, Manuel Benigno Sandoval y Gabriela Basurto Ávila del, PRI.

Asimismo, José Guadalupe Correa Valdez y María del Mar Ávila Ibargüengoytia del PAN; Susana Barragán, de Nueva Alianza, Zulema Santacruz Márquez, independiente, y el legislador más faltista de la 64 Legislatura, Juan Mendoza Maldonado, de la fracción parlamentaria del PRD.

Minutos después del trabajo frustrado, el legislador del PT, José Xerardo Ramírez Muñoz, quien funge como primer secretario de la mesa directiva, hizo un llamado a través de un videomensaje en sus redes sociales, para que sus compañeros se pongan la camiseta del Poder Legislativo y trabajen a favor de la ciudadanía zacatecana que lo necesita y, con más razón, cuando se atraviesa por varias crisis.

“Hoy, lamentablemente y es un hecho reiterado en la 64 Legislatura, no hemos podido sesionar derivado de que unas compañeras y compañeros diputados simplemente no asistieron al salón de Plenos o se ausentaron justificando su inasistencia por actividades más importantes que para lo que fuimos electos que es para legislar”, criticó en su mensaje Ramírez Muñoz, quien recordó que los legisladores juraron, además, hacer valer la Constitución local y tratar los asuntos de la palestra pública, por lo que llamó a que se tome con seriedad la labor legislativa.

“Yo he estado aquí pendiente, atendiendo el mandato que la gente de la capital me dio en las pasadas elecciones, pero también le hago el llamado al pueblo de Zacatecas, de todos los rincones del estado, porque aquí hay la representación de todos y cada uno de los municipios, los invito a que evalúen o que verifiquen que tu diputada o diputado realmente está aquí haciendo la tarea, por la cual recibimos una dieta que no es nada chiquita, que permite que las diputadas y los diputados puedan dejar de lado cualquier otra actividad para ponerle principal atención a la labor fundamental que es legislar a favor del pueblo de Zacatecas”.

“Hoy hay una crisis de inseguridad, económica, social sin precedentes. El pueblo de Zacatecas nos necesita y nos requiere aquí, porque muchas veces estamos buenos para criticar al Ejecutivo, a la Fiscalía, al Poder Judicial pero no ponemos una muestra desde nuestra casa. Hoy nuevamente le fallamos a Zacatecas. Por eso invito a mis compañeros a que nos pongamos la camiseta del Poder Legislativo que tanto decimos querer; que nos pongamos la camiseta de Zacatecas y la del pueblo que tanto decimos querer. Que se vea con hechos y no palabras. Hoy invito a la sociedad organizada a que seamos más enfáticos y más críticos con la labor que los diputados hacemos en el congreso”, enfatizó para finalizar el petista.