A todos conviene evitar la destrucción de la CFE, dijo AMLO a Kerry

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a John Kerry, representante para el cambio climático del gobierno de Estados Unidos, se le aclaró “que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios”. No nos vamos a pelear con el gobierno de ese país, queremos una buena relación, pero no aceptamos la corrupción, sostuvo.

Durante la conferencia de prensa matutina se refirió a la reunión que sostuvo ayer con Kerry, con quien, dijo, se habló sobre la reforma eléctrica y se le precisó que los legisladores decidirán sobre ella. Añadió que fue una “muy buena conversación” y respetuosa, en la que hubo tiempo para mostrarle el Palacio Nacional, los salones y los murales.

Aseguró que la reforma eléctrica no afecta el TMEC, el cual no tiene que ver con la corrupción, y “queremos tener buena relación con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con este gobierno, pero no aceptamos la corrupción. Le expliqué como recibí el gobierno y como los que mandaban, los que se sentían dueños de México, saquearon impunemente e hicieron jugosos negocios al amparo del poder público, que esto ya no se podía permitir a nadie”.

Dijo que se acordó continuar con reuniones para “trabajar juntos en forma respetuosa”. Agregó que también estuvo el embajador Ken Salazar y que en el grupo de trabajo de energías limpias acordado participará el canciller Marcelo Ebrard, se acordó tener un documento de entendimiento en un mes.

Aseveró que sí existe una polémica porque “consideramos que en la llamada reforma energética se dio preferencia a las empresas privadas, extranjeras, y no es justo que reciban recursos públicos para tener energía eléctrica barata y los domésticos tengan que pagar más”. Recordó que mientras se apoyó a esas empresas, la CFE se fue quedando rezagada, “porque el propósito era que el mercado eléctrico lo manejara sólo el sector privado y no interviniera el sector público”.

Agregó que por ello se eliminaron y despidieron a los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza y por eso no invirtieron en la CFE, fueron cerrando plantas, dejando se convirtieran en chatarra, y dejaron al extremo de legislar para que no se considerara energía limpia la que se produce con agua, para limitar la producción de hidroeléctricas. “Vamos a persuadir y convencer que a todos nos conviene que no se destruya la CFE, tenemos que defender esa empresa pública”, apuntó.

Dijo que todo esto se le explicó a Kerry, “pienso que lo entienden y seguiremos manteniendo buena relación”.

Recordó que “hubo un momento en que salió lo del gas, que lo habían comprado a intermediarios de Texas y que se pagaba más del 100 por ciento de su costo, y que él podía ayudarnos. Le dije que íbamos a requerir su ayuda, pero los que llevaron a cabo esa compra de gas eran los mismos que ahora se oponían a la reforma eléctrica, le expliqué como engañaron para hacer el negocio fraudulento y obtener un contrato leonino”.

Sostuvo que fue muy buena la conversación, “a veces son buenas estas pláticas para poner en contexto a gobernantes. Cuando escuchan esto, comprenden”.

Por otro lado, se refirió a que hay aeropuertos en los que se lleva a cabo una reestructuración en migración, aduanas, para dar atención “como lo merecen a los turistas y que no haya extorsiones ni perdida de tiempo”. Todas las aduanas serán manejadas por las secretarías de la Defensa y Marina. El mandatario anunció que la semana próxima recorrerá las aduanas de la franja fronteriza del norte del país.