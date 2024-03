El Centro de Derechos Humanos de la UADGP conmina al gobernador a disculparse públicamente con las mujeres de Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

A través de un desplegado, el Centro de Derechos Humanos de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la UAZ conmina al gobernador a disculparse públicamente con las mujeres de Zacatecas. Sumaron las exigencias de sancionar a las y los responsables del operativo que vulneró la integridad y dignidad de las mujeres; además de que los funcionarios se capaciten para comprender al movimiento social que es el feminismo.

- Publicidad -

En el comunicado dirigido al gobernador David Monreal, señalan que “Los movimientos sociales son los motores de cambios en las sociedades. En el momento actual, es el movimiento feminista el que derrumba el sentido común que, agresiva o sutilmente, oprime a las mujeres. Una revolución cultural consiste en el cambio del sentido común sobre el cual opera el comportamiento colectivo. De ese tamaño es el significado del movimiento de las mujeres que, claro está, se han rebelado a la injusticia con que son tratadas.

Ahora bien, una rebelión está llena de rabia e indignación, y exige los cambios que van desde leyes o cuerpos normativos, pasando por la estructura patriarcal de las instituciones, hasta el tipo de roles que se viven en los hogares. Los movimientos obreros que exigen justicia económica o los movimientos étnicos que pujan por justicia a los pueblos originarios o las grandes protestas de las comunidades afrodescendientes, todas, expresan la furia del oprimido de alguna forma. En el caso del feminismo ha sido a través de marchas donde materializan su marca de duelo en vidrios o paredes. Si no se entiende el significado de los eventos es imposible dialogar con ellos. No es simple violencia vacía, sino enormes duelos que gritan un dolor que reclama atención. Todo movimiento social es conflictivo porque busca romper los límites de un sistema opresivo, y los gobiernos se distinguen por la forma que conducen dichos conflictos. La primera pregunta para un gobierno es, ¿tiene o no capacidad directiva de un conflicto provocado por un movimiento social?

Si un gobierno ve a las mujeres que marchan como ‘violentadoras transgresoras de la ley’, significa que no ha entendido nada, y la carencia de comprensión traerá como consecuencia acciones erráticas y contraproducentes.

El manejo que su gobierno hizo de la pasada marcha 8M ha sido lamentable y equivocado. Es notorio que no ha entendido la naturaleza del movimiento social de las mujeres. Poner al frente del operativo policiaco a un militar que tiene reflejos trogloditas es un error grave. Y las consecuencias están a la vista: se golpeó y humilló a jovencitas; y con ello, se lastimó a toda la sociedad. Toda la población está agraviada. Y el efecto contraproducente del que hablamos: se incrementó la rabia del movimiento.

Por tanto, lo conminamos a tres acciones: (1) Disculparse públicamente por el agravio que las fuerzas policiacas de su gobierno realizaron, (2) Se inicien las carpetas de investigación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas en contra de las policías y los policías, así como sus mandos superiores por la comisión de los delitos que resulten, por haber afectado la integridad personal, dignidad y derechos de las mujeres manifestantes, incluidas mujeres menores de edad y mujeres periodistas, y se sancione severamente a los responsables. Específicamente, la destitución del actual secretario de seguridad, e (3) inscribir a los funcionarios de su gobierno a un proceso de capacitación y formación que les dote de comprensión del movimiento social que hablamos.”