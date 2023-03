La Cuarta Transformación ya es feminista, celebra López Obrador

Por: La Jornada •

Ciudad de México. “Pienso que la consigna de que ‘la Cuarta Transformación debe ser feminista o no será’ se quedó atrás, porque ya la Cuarta Transformación es feminista; eso ya se logró”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar la ceremonia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

- Publicidad -

Fue una la lucha de muchos años de mujeres y del movimiento democrático, y ahora lo que tenemos que tomar como objetivo es consolidar el cambio del país, consumar la transformación que hemos iniciado , destacó.

Ante las mujeres de la 4T congregadas en el patio de Honor de Palacio Nacional, convocó a que una vez afianzado el feminismo, ahora se debe seguir luchando por la igualdad, las libertades, la justicia social y la democracia, y para hacer valer la independencia y soberanía del país, lo que corresponde no sólo a las mujeres, sino también a los hombres, subrayó.

Ya logramos que sea una realidad el feminismo, ahora tenemos esas otras tareas por delante. Todos hemos contribuido, desde luego ustedes, a que las mujeres estén en la conducción de todo el proceso de transformación nacional , afirmó.

Asistieron al acto legisladoras del movimiento, entre quienes destacó la senadora y luchadora social Ifigenia Martínez, así como las siete gobernadoras emanadas de la 4T, entre ellas la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, e integrantes de su gabinete, como la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Estas dos últimas fueron merecedoras de la mayor cantidad de aplausos. Aun cuando se trató de una ceremonia para ellas, los tiempos políticos que corren apremiaron la presencia de los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, las otras dos corcholatas rumbo a 2024.

Invitación abierta

Las felicito mucho. Y pues, amor con amor se paga. Nada más termino invitándolas, es una invitación abierta, pero no creo que lleguen los conservadores, porque es conmemorar la expropiación petrolera y eso a ellos no se les da. Puede ser que se disfracen de feministas, pero estar a favor de la expropiación petrolera no lo creo , cerró el mandatario su discurso.

Cinco oradoras antecedieron al Ejecutivo: la secretaria de Seguridad; la diputada Rosangela Amairany Peña; la senadora Verónica Camino; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y la presidenta de Inmujeres, Nadine Gasman. En los discursos se destacó la lucha de mexicanas históricas, como Sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo, Margarita Maza de Juárez, Carmen Serdán y Elvia Carrillo Puerto, y de contemporáneas como Rosario Ibarra de Piedra, Ifigenia Martínez y Elena Poniatowska. Señalaron que hay avances, pero aún falta camino por recorrer para garantizar la igualdad y la no violencia contra la mujer en el país.

La primera en hablar fue Rosa Icela Rodríguez –quien fue definida por la senadora Camino como nuestra heroína de la seguridad pública , lo que valió que los decibeles de los aplausos se elevaran para la secretaria.

Acompañadas por muchos hombres mexicanos que consideran la igualdad como un derecho, llegamos a este periodo, tiempos de transformación, en los cuales existe la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador y donde las mujeres ocupamos un lugar primordial, en el que se escucha nuestra voz; ya no somos invisibles , afirmó.

Con la Cuarta Transformación, agregó, se ha logrado la paridad de género en el Legislativo, que hoy nueve entidades sean gobernadas por mujeres y que por primera vez en la historia de nuestro país en el gobierno federal exista un gabinete paritario, donde las principales decisiones (en varios temas) son tomadas por mujeres .

Enfatizó que si bien esto se ha logrado con la lucha de ellas, hay un elemento extra: no sería posible sin en el empuje de un Presidente como el que tenemos, quien está decididamente en favor de la igualdad y confía en que lo acompañemos también las mujeres para trazar el rumbo de este país .

Antes, en la mañanera, el mandatario y la titular de Seguridad informaron que en la actual administración los feminicidios han disminuido 35.7 por ciento.