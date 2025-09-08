Ángel Román ofrece disculpas a sociedad zacatecana por agravios

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Al asumir el cargo de rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) para el periodo 2025-2029, Ángel Román Gutiérrez ofreció una “sincera disculpa” a la comunidad universitaria y la sociedad en general “por los agravios ajenos individuales que atentaron contra los valores y principios de la máxima casa de estudios”.

- Publicidad -

En ese sentido, anunció que, a la brevedad, convocará al Consejo Universitario para presentar a quienes lo acompañarán en su administración: “un equipo sólido, con experiencia y abierto al diálogo para encontrar mejores respuestas a los desafíos que se enfrentan como institución”.

Reconoció retos que afronta la institución e hizo un llamado a la unidad, ya que el sentido de ser de la universidad son los estudiantes y lo principal es enfocar los esfuerzos en ofrecer educación de y para la innovación, toda vez que “la UAZ debe ser el faro, el ejemplo y la guía en un mundo de inciertos anti éticos: queda en nuestra responsabilidad cortar de tajo esas conductas para siempre”.

Asimismo, informó que en sesión del Consejo Universitario presentará el primer protocolo para prevenir, erradicar y atacar la violencia sexual en la UAZ para que se convierta en un elemento de protección y resguardo.

De igual manera, Román Gutiérrez dio a conocer la convocatoria de consulta universitaria para elaborar el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029 y se comprometió a reducir la desigualdad en infraestructura física y tecnológica, modernizar la gestión institucional, mejorar el posicionamiento de la UAZ en el ámbito nacional e internacional, transformar la cultura institucional, sanear sus finanzas, fortalecer los derechos laborales, contrarrestar la precarización, fortalecer la vinculación social y frenar la contratación unilateral.

Además, afirmó que la idea de que la Rectoría brinde servicio a pocos y no al grueso de la comunidad universitaria quedó en el pasado y ahora “la inclusión es bandera y compromiso independientemente de diferencias y posiciones encontradas”.

Indicó que la universidad debe resolver los retos y encaminar la institución hacia el éxito que demanda un trabajo compartido, ya que ese no es un asunto individual, personal e independiente.

“Por el contrario, ahora más que nunca, la comunidad universitaria integrada, sumada,

armonizada, es la gran depositaria de la responsabilidad de construir un mejor futuro para todas y todos los zacatecanos con responsabilidad”, expresó

En ese sentido, Román Gutiérrez mencionó que su pretensión es que las y los universitarios se sientan partícipes de los planes y las acciones que habrá de emprender para superar el quehacer de la comunidad.

Insistió en que la reconstitución de la universidad es indispensable a partir de los principios que motivaron el respaldo de la mayoría de la comunidad universitaria a su proyecto de innovación, compromiso e inclusión.

“Hago un llamado a que asumamos nuestra responsabilidad histórica y elijamos una universidad en colectivo por el bien de Zacatecas, de México y el mundo. Labremos, pues, una institución pertinente”, dijo.

Por su parte, Axel Didriksson, coordinador general del Programa Nacional de Educación Superior, destacó que, en el contexto de la toma de posesión del rector, “celebramos el compromiso de la UAZ con la autonomía, la excelencia académica y la transformación social. Por ello, es un privilegio poner a disposición de la institución todos los recursos y capacidades que tenemos para que esta nueva etapa tenga éxito”.

En ese sentido, afirmó que la transformación educativa requiere colaboración, convergencia y coordinación para poner la inteligencia y los conocimientos al servicio de los grandes proyectos estratégicos del país, y para ello la autonomía universitaria es esencial.

Precisó que la educación superior es un derecho humano y un bien social y la tarea de la BUAZ es garantizar que, desde Zacatecas y en coordinación nacional, se pueda construir un gran conglomerado de conocimiento al servicio del bien público y social. }2Este proceso implica romper inercias, superar limitaciones históricas y asumir un gobierno universitario de cambio, basado en la innovación, la inclusión y la responsabilidad con nuestra comunidad”.

Por último, Didriksson extendió su reconocimiento a Román Gutiérrez por su integridad y visión. «Estoy seguro de que, con su liderazgo, la UAZ continuará fortaleciendo su excelencia académica, su compromiso social y su contribución al desarrollo de Zacatecas y del país».

Al acto protocolario de toma de protesta asistió el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza en representación del gobernador del estado, David Monreal Ávila; y director general de Fortalecimiento Académico de Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Luis Alberto Fierro Ramírez.

También estuvieron presentes las y los integrantes de la Presidencia Colegiada del Consejo Universitario; ex rectores Estudios, funcionarios universitarios salientes y entrantes, docentes, trabajadores, alumnos, diputas y diputados, senadores y senadoras, las secretarias del SPAUAZ y STUAZ autoridades del gobierno estatal y federal, rectores y rectoras de las universidades hermanas, empresarios de la iniciativa privada y de las cámaras empresariales, entre otros.

Perla Trejo, quien integró la planilla del ahora rector para ocupar el cargo de secretaria general, no asistió al evento. Cabe recordar que grupos feministas exigen su destitución debido al apoyo que le brindó a Rubén Ibarra Reyes en el juicio en donde admitió su responsabilidad por abuso sexual agravado en contra de una menor.