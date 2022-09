Eliminar la PPO sería «una chicanada», enfatiza López Obrador

Eliminar la prisión preventiva oficiosa “sería una chicanada”, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que confió que este jueves los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidan mantener esa medida, establecida a nivel constitucional.

En la mañanera de este jueves, el mandatario fue interrogado una vez más sobre el debate que inicio en la Corte el lunes pasado y que se prevé se defina este medio día con el fallo de los ministros.

“Si se lleva a cabo esa reforma se abre la puerta a los que tienen poder económico y tienen también poder para el ejercicio del uso de la fuerza, es plata o plomo. No consideramos que convenga (…) Y si tuviésemos un poder Judicial incorruptible, diríamos ‘bueno, el criterio del juez, tenemos un juez honesto, incapaz de venderse o de dejarse intimidar’, de todas maneras se requeriría protección, porque de que van a haber amenazas, hay amenazas, pero tenemos pruebas de corrupción”.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que el Poder Judicial no puede tomarse atribuciones que no le corresponden y no puede anular un artículo de la Constitución, en este caso el 19.

“Para eso están los legisladores, por eso existe la división, el equilibrio entre los poderes. Si el artículo está impugnado, cuestionado por organizaciones nacionales y extranjeras, existe un procedimiento que es la reforma en este caso a la Constitución, hay que seguir esa ruta, eso es lo mejor”.

Hacerlo de una manera distinta, subrayó, “sería una chicanada ¿no? Y los ministros no están para eso, ningún jurista, abogado o ciudadano podría hacerlo. Entonces es mejor el procedimiento legal en este caso. Yo tengo mucha confianza que los ministros van a actuar con apego a la legalidad. Tenemos diferencias con los ministros, no con todos, pero sí tenemos diferencias, ya las he mencionado, tienen que ver con su conservadurismo.

“¿Pero el hacer, pretender una chicanada de esas? No, nos afecta a todos, pero afecta más al Poder Judicial y a la Suprema Corte. ¿Cómo quedaría, cómo van a retorcer la legalidad? Eso no es serio, eso no es honesto, por eso no creo que suceda y si existe malestar por lo de la prisión preventiva oficiosa hay que buscar la forma legal. Nosotros lo que sentimos es que si se lleva a cabo esa reforma se abre la puerta a los que tiene poder económico y tienen también poder para el ejercicio del uso de la fuerza, es plata o plomo. No consideramos que convenga”.