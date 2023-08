Actúa el TEPJF de «manera falsaria», dice el Presidente

Por: La Jornada Zacatecas •

Ciudad de México. Ante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual le atribuyó incurrir en violencia política género contra Xóchitl Gálvez, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el desempeño de los magistrados por mentir, calumniar y actuar de manera falsaria . Cuestionó que alteraran sus dichos y deslizó: ¿A qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero, tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque los convertiría en mártires vivientes .

Molesto por la decisión del TEPJF –que ordenó al Instituto Nacional Electoral recategorizar la conducta–, lanzó: Ojalá la gente pueda revisar el expediente, que vamos a procurar que se conozca. Porque me acusan de ¡violencia política de género! Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esa conferencia. Es realmente grave .

Difundió parte de las frases que en la resolución se le atribuyen, rechazando que las haya proferido textualmente. “Este es el documento oficial. Pero, ¿qué es lo que me acomodan, a ver, qué dije? ¿Qué me cuadran? Que dije esto: ‘Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto’. Reverendos falsarios. ¿Cuándo dije eso? ¿No tienes el video?”

Y añadió: “Lo que dije: ‘No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba’. ¿Quiénes son los de arriba? O sea, ¿qué mentira estoy expresando? ¿Qué, no los de arriba son Diego, Fox, Salinas, etcétera? (…). Miren lo que pusieron ellos, según esto dije: ‘Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto’”.

Más adelante se le señaló:

–Pero sí eran puros hombres.

–Sí, pero, pues, son ellos, o sea. ‘La van a utilizar para engañar al pueblo’, esa fue la frase por la que hay violencia política de género. Esto fue lo que dije: ‘Entonces, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo’. ¿Dónde está la violencia de género? ‘Y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías’. ¿Estoy mintiendo? ‘Pero la gente ya no se va a dejar engañar’.

Ratificó que el bloque conservador quiere volver a engañar e hizo difundir la entrevista en la que el ex presidente Vicente Fox se pronuncia porque Gálvez termine con los apoyos sociales y apuntó: “‘Es que la señora Xóchitl Gálvez, pues es Fox’. ¿No es Fox la señora Xóchitl Gálvez? (…) Claro, estoy hablando en términos políticos”.

También criticó que se le atribuyera haber dicho “‘Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando’. Eso es lo que dicen los magistrados. Fíjense hasta dónde llegan”, y mencionó que en su momento habló de forma genérica.

–¿Y qué va a hacer?

–Nada, ya no voy a hablar, nada más que ustedes… ¿para qué me preguntas? O sea, tengo que informar que ya no voy a hablar de la señora o no voy a pronunciar su nombre, creo que eso es, no puedo pronunciar su nombre. Y ya no vuelvo a mencionar el nombre de la señora. No sé si decir ‘señora’ también…