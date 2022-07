Importa combatir corrupción, no «circo o espectáculo»: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que para su gobierno lo importante es la lucha contra la corrupción, no la fabricación de delitos ni que haya “circo o espectáculo” con estos casos.

La instrucción que tiene el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez, es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas debe analizarse y en su caso entregarse a la Fiscalía General de la República (FGR), indicó el mandatario.

Durante la conferencia mañanera, López Obrador comentó el informe de Gómez sobre la investigación abierta por la FGR sobre un flujo de capitales a favor del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Nosotros desde que entramos al gobierno dijimos: vamos a ir hacia adelante, nada de actos espectaculares, vamos a demostrar que nosotros somos distintos, que no somos corruptos, eso es lo más importante».

«Por eso», añadió el presidente,»desde que tomé posesión fijé mi postura: sólo si el pueblo lo pide en una consulta se abre investigación, me refiero al Ejecutivo, a un ex presidente.

«Porque no es ese el propósito, no queremos quedarnos empantanados en el escándalo. No, nos importa en serio, acabar con la corrupción, no el circo, no el espectáculo y la impunidad, no proteger a nadie. Si hay elementos yo no le voy a decir a Pablo, porque él es una gente honorable, con esto, ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político”.

“La instrucción es no quedarnos con nada», señaló el mandatario. El gobierno busca actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios, y al mismo tiempo actuar con transparencia.

«Es una línea muy delgada pero se puede, si asumimos nuestra responsabildiad. No es para salir a decir se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millnes de pesos, que recibió del 2019 a la fecha de manera directa y eso requirió de una investigacion sobre el origen de ese dinero», añadió.

Si el fiscal o la institución, en este caso la Fiscalía, con elementos y pruebas integra un expediente que demuestra que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso. Eso es sencillo, lo podemos lograr, dijo López Obrador.