Homenajes a Galeano a una década de su muerte

En la introducción de Las venas abiertas…, titulada Ciento veinte millones de niños en el centro de la tormenta , Galeano consignó que se trata de una recuperación de los héroes derrotados y las revoluciones de nuestros días, las infamias y las esperanzas muertas y resurrectas: los sacrificios fecundos .

Hizo énfasis en que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo que será. Por eso este libro ofrece una historia del saqueo y a la vez cuenta cómo funcionan los mecanismos actuales del despojo .

Perseguido, tuvo que exiliarse en dos ocasiones, la primera en 1973 en Argentina, donde le ofrecieron dirigir la revista Crisis, en la que escribirían otras figuras legendarias, como Juan Gelman, Rodolfo Walsh, Mario Benedetti y Gabriel García Márquez; luego hacia España.

Galeano fue colaborador de La Jornada en los años 90 con relatos breves en la columna Ventanas, que se publicaba los domingos y luego compiló algunos en el libro Bocas del tiempo (2004).

Se consideró alumno de Juan Rulfo y contó a este diario a mediados de 2008: Sí, yo escribo a mi manera, que es a su vez una manera muy influida por mi maestro Juan Rulfo. En una entrevista, hace ya algún tiempo, me pidieron que eligiera a los escritores más importantes en mi formación literaria. Yo contesté: Juan Rulfo, Juan Rulfo y Juan Rulfo .

Galeano publicó más de 40 libros, algunos de ellos fueron traducidos a 29 idiomas.

Eduardo Galeano

Los patos

¿Por qué los patos vuelan en V?

El primero que levanta vuelo abre camino al segundo, que despeja el aire al tercero, y la energía del tercero alza al cuarto, que ayuda al quinto, y el impulso del quinto empuja al sexto, y así, prestándose fuerza en el vuelo compartido, van los muchos patos subiendo y navegando, juntos, en el alto cielo.

Cuando se cansa el pato que hace punta, baja a la cola de la bandada y deja su lugar a otro pato. Todos se van turnando, atrás y adelante, y ninguno se cree superpato por volar adelante, ni subpato por marchar atrás.

Y cuando alguno, exhausto, se queda en el camino, dos patos se salen del grupo y lo acompañan y esperan, hasta que se recupera o cae.

Juan Díaz Bordenave no es patólogo, pero en su larga vida ha visto mucho vuelo. Él sigue creyendo, contra toda evidencia, que los patos unidos jamás serán vencidos.

La Jornada, 2 de abril de 2000

Eduardo Galeano

Las estrellas

Y ellas, ¿nos espían? Esos fulgores de la noche, ¿son ojos que noche a noche nos miran?

¿O son bocas? ¿Bocas abiertas por el asombro, que tiemblan de miedo? Los astrónomos no se atreven a decirlo, pero las más recientes investigaciones han probado que las estrellas están cada vez más atónitas y tembleques. Van del estupor al pánico: ellas no consiguen entender cómo sigue dando vueltas, todavía vivo, este mundo nuestro, tan fervorosamente dedicado a su propia aniquilación, donde no hay nada más rentable que el crimen ni nada más exitoso que la estupidez, y se estremecen de susto, porque han visto que ya andamos invadiendo otros astros del cielo.

La Jornada, 14 de

noviembre de 1998