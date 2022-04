Es mentira que no tengan apoyo los deportistas del estado: titular del Incufidez

Por: CLAUDIA BELMONTES •

Albina Cerrillo Mancinas, titular del Instituto Zacatecano de Cultura Física y Deporte (Incufidez), mencionó que es mentira que no se apoye a los deportistas del estado que lo han solicitado, asimismo aseguró que es posible que esta ola de muestras de inconformidad por parte de los atletas y usuarios sólo sea una campaña para desprestigiar su trabajo.

En ese tenor agregó que a la boxeadora Altagracia Solís se le apoyó para asistir al clasificatorio en Ecuador y que no ha habido recontrataciones de algunos entrenadores por la falta de presupuesto, tal es el caso de los instructores cubanos de la boxeadora y de la lanzadora de bala, Fernanda Flores, «su contrato se les terminó desde septiembre, motivo por el que el recurso para pagarles ya no llegó al Instituto.

Ellos dicen que está el contrato hasta diciembre, pero yo nos los contraté, fue la administración anterior y se les dio lo de sus vuelos que estaban programados hasta el 15 de septiembre pasado».

En cuanto a la maratonista Ilse Guerrero, destacó que sólo una ocasión se ha presentado en el Incufidez para solicitar que un allegado a ella fuera instructor de natación, mientras que de los documentos que la atleta asegura que tiene en su poder y con los que ha pedido apoyo, la titular del deporte estatal garantizó que no tiene solicitud alguna por parte de la corredora y que tampoco ha establecido pláticas con ella, «yo directamente a ella no le he dicho nada, porque no he tenido contacto con ella» .

Añadió que ya se les pagó a los 186 instructores y becarios del Instituto y que este retraso fue porque no se completó con el presupuesto que se les dio para el 2022.

Equipos de voleibol alzan la voz

Luego de las declaraciones de la titular del Incufidez, horas más tarde los entrenadores de seis equipos de voleibol se unieron a la exigencia de otros deportistas de que se les brinden mejores condiciones e invitaron a Albina Cerrillo a cumplir con los compromisos pactados con los seleccionados locales.