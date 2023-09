Gobernadoras (es) de Morena respaldan su proceso de selección interna

Por: RAYMUNDO CÁRDENAS VARGAS •

A través de un comunicado, todas las y los gobernadores de la 4T señalaron que “el proceso cumplió plenamente con las reglas y objetivos que el Consejo Nacional estableció en la Convocatoria correspondiente, ya que fue un ejercicio transparente, democrático, unitario y sobre todo participativo, factores determinantes para sus buenos resultados.”

El documento señala “que a la luz de los resultados queda demostrado que nuestro movimiento sigue siendo la alternativa transformadora del sistema político, económico y social de México, que la inmensa mayoría de las y los mexicanos nos confiaron desde 2018 en la persona de nuestro líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador.”

Y agregaron que “fueron testigos de un proceso inédito, que destierra de tajo prácticas antidemocráticas y que representa por si mismo una contribución histórica al avance democrático de nuestro país».

Por último, los mandatarios emanados de la cuarta transformación señalaron que reiteraban su irrestricto apoyo a las instancias organizativas de esta etapa del proceso; el Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Elecciones y que la Comisión de Encuestas cuentan su nuestro reconocimiento debido a que se había conducido con absoluto apego a los principios democráticos.

Este pronunciamiento viene en respuesta a lo señalado por Marcelo Ebrard quien declaró que “Ya podemos concluir que, si no se repone el procedimiento, la encuesta, no estamos cumpliendo con la gente. Incluso si me favorece”.