Destacan aspirantes importancia de que un juez combine experiencia, empatía y profesionalismo

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Ayer se llevó a cabo el Foro de Debate entre las candidaturas al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, donde los candidatos, destacaron la importancia de contar con un juez que combine experiencia, empatía y profesionalismo, capaz de adaptarse a los cambios sociales y de garantizar una justicia humana y eficiente.

Abordaron temas como la reducción del rezago judicial, proponiendo el uso de tecnologías como la digitalización de expedientes y la implementación de salidas alternas y discutieron el papel de la auto confesión en el sistema penal.

Durante el segmento de presentación, Abraham Valtierra Marín destacó su trayectoria desde 2005 en juzgados penales, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobierno y su actual trabajo en un despacho penal.

Por su parte, Fernando Villalpando Jaramillo se presentó como candidato a juez de control en la capital, con 27 años de experiencia en procuración de justicia, incluyendo trabajo en Zacatecas, Nuevo León y con la agencia USAID. Actualmente es secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Superior de Justicia, y cursa un doctorado.

Posteriormente Adriana López Ibarra, con 17 años en el Poder Judicial, resaltó su experiencia y formación en empatía y sensibilidad hacia víctimas e imputados. Originaria de Tlaltenango y egresada de la BUAZ, enfatizó su compromiso con los valores humanos en el ejercicio de la justicia.

En el primer bloque del foro, se preguntó a los candidatos su visión sobre el papel que debe desempeñar un juzgador frente a los nuevos retos sociales.

Villalpando destacó que el juzgador debe ser un actor central en la evolución del derecho, al ser responsable de tutelar los derechos y aplicar las normas de manera justa, siempre legitimando su labor ante la sociedad mediante resoluciones responsables y apegadas a derecho.

López subrayó la importancia de la sensibilidad y la empatía en el ejercicio judicial, recordando que el derecho penal es el último recurso al que acuden las personas, y que el juzgador debe ser consciente del impacto humano de sus decisiones, más allá del marco legal.

Finalmente, Valtierra señaló que el juzgador es el pilar fundamental del sistema jurídico, con la responsabilidad de adaptarse a los constantes cambios sociales y de transformar el derecho desde su práctica, al mismo tiempo que enfrenta desafíos como el rezago judicial.

En el segundo bloque, los candidatos expusieron sus propuestas para reducir el rezago judicial.

López señaló que, si bien existen herramientas como las salidas alternas para agilizar procesos, la raíz del problema es social y debe atenderse desde la familia y las políticas públicas, ya que el juzgador interviene cuando el daño ya está hecho.

Valtierra propuso el uso de tecnología como estrategia principal, planteando la digitalización total de expedientes judiciales para agilizar procesos y garantizar mayor acceso a la información, además de incentivar la productividad del personal.

Por su parte, Villalpando destacó que el rezago varía según el juzgado, por lo que se deben analizar causas específicas en cada caso. También insistió en retomar con mayor fuerza las salidas alternas como vía para descongestionar el sistema y subrayó la necesidad de dotar de más recursos humanos y materiales al Poder Judicial.

En el tercer bloque temático, centrado en materia jurídica penal, se abordó el tema de la autoconfesión. Las participaciones coincidieron en que el sistema penal acusatorio actual ha dejado atrás el modelo tradicional donde la confesión era considerada la principal prueba.

En el nuevo marco legal, la autoconfesión tiene limitaciones estrictas y debe realizarse con la asesoría de un abogado defensor, garantizando así los derechos del imputado conforme a los tratados internacionales y principios constitucionales.

Se destacó que, si bien ya no puede ser utilizada como único elemento probatorio, sigue siendo una herramienta útil para el esclarecimiento de los hechos, siempre y cuando se respete el debido proceso.

Asimismo, se subrayó que el imputado tiene el derecho tanto a guardar silencio como a declarar en su defensa, y que esta decisión debe formar parte de una estrategia legal informada. En general, se valoró positivamente el sistema actual por su enfoque garantista y su evolución hacia la protección de los derechos humanos.

En sus mensajes finales, Villalpando destacó que un juez penal debe tener conocimiento de las dificultades que enfrentan las personas involucradas en un proceso penal y ser empático con el impacto que la comisión de un delito tiene en sus vidas.

Subrayó su trayectoria en procuración y administración de justicia en distintos municipios de Zacatecas, así como su formación continua y rigurosa, por lo que invitó a votar por el número 14.

López, por su parte, recordó a la ciudadanía que ahora tienen la responsabilidad de elegir a sus juzgadores gracias a una reforma impulsada por el gobierno actual. Subrayó que quien sea electo deberá ser una persona responsable e idónea para tomar decisiones trascendentales.

Afirmó no pertenecer a ningún partido político, no deber favores y no tener “padrinos”, lo que, dijo, garantiza su independencia. Finalmente, pidió el voto por la boleta verde, número 12, presentándose como una opción libre y comprometida.

Asimismo, Valtierra con el número 13 en la boleta, hizo un llamado a todos a emitir su voto de manera consciente, destacando que el cargo al que aspira exige capacidad, profesionalismo y empatía con un enfoque humanista en la justicia.

Subrayó su doctorado en Derecho Constitucional Penal y su amplia experiencia académica, reafirmando su preparación y capacidad para desempeñar esta importante labor.