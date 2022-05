Al menos ocho muertos en explosión de hotel en La Habana

La Habana. Al menos ocho muertos y una treintena de heridos provocó una fuerte explosión en el hotel Saratoga, en el casco histórico de La Habana, informaron hoy fuentes oficiales.

El director provincial de Salud, Emilio Delgado Iznaga, confirma que el sistema de Salud en La Habana se encuentra activo en su totalidad, dijo la Presidencia de la República de Cuba en su cuenta de Twitter.

Agregó que varias personas ofrecen donaciones de sangre para los heridos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, descartó un atentado con bomba y afirmó que se investigaban las causas del siniestro. Su oficina dijo en Twitter más tarde que la explosión se debió a una fuga de gas.

Agregó que se estaban realizando esfuerzos de búsqueda de personas posiblemente atrapadas. Díaz-Canel acudió al sitio de la explosión.

Las fotos publicadas por los medios de comunicación del gobierno mostraron graves daños en el hotel, envuelto en nubes de polvo.

El sitio web Cubadebate informó que una escuela contigua había sido evacuada.

El Saratoga , ubicado en el centro histórico de La Habana , es un hotel cinco estrellas con 96 habitaciones , bares , restaurantes y una piscina en la azotea con una vista panorámica de la ciudad .

Con su diseño neoclásico francés, con balcones de hierro forjado, es uno de los edificios más emblemáticos de la capital cubana.

En remodelación y sin turistas

El periódico oficial Granma informó que según el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, había 13 personas desparecidas.

En tanto, Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, dijo que el hotel estaba en remodelación y que no había turistas en las instalaciones, según Granma.

El hotel está ubicado frente a la sede del edificio del Capitolio, donde actualmente sesiona la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento cubano.

Una periodista de The Associated Press que pudo acercarse al lugar observó los graves daños en los tres primeros pisos del edificio y la presencia de bomberos trabajando en el sitio. También había ambulancias trasladando a los heridos.

La policía acordonó los alrededores para evitar el paso de civiles.

Hablan testigos

El fotógrafo cubano Michel Figueroa dijo a AP que estaba caminando frente al hotel cuando ocurrió la explosión. “Iba pasando por el frente en ese momento. La explosión me tiró al piso y todavía me duele la cabeza. Me paré, pero todo fue muy rápido”, dijo Figueroa, quien le mostró a la reportera de AP las imágenes del frente del hotel justo después de la explosión.

Mayiee Pérez llegó corriendo al área preguntando por su esposo, Daniel Serra, quien trabaja en una casa de cambio ubicada dentro del hotel. Dijo que su esposo la llamó después de la explosión y sólo le dijo “estoy bien, estoy bien, nos sacaron”, pero no pudo volver a hablar con él.

Por su parte Yazira de la Caridad, quien vive en un edificio a una cuadra de distancia, relató que “el edificio se movió todo, pensé que era un temblor. Tengo todavía el corazón en la mano”.

El hotel se encuentra en una zona de edificaciones antiguas y deterioradas, por lo que cientos de vecinos salieron a las calles ante el temor a nuevas explosiones.