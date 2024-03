Embajador de Palestina en México visita Zacatecas; llama a parar genocidio israelí

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Durante su visita a Zacatecas, el embajador de Palestina en México Mohamed Saadat convocó a la comunidad internacional a detener el genocidio que realiza el Estado de Israel en contra del pueblo palestino, porque de lo contrario esta atrocidad podría expandirse a otros países del mundo.

Informó que el Estado de Israel ha asesinado en este conflicto a más de 30 mil 300 palestinos, 70 por ciento de los cuales son niños y mujeres. Además, ha destruido casi toda la infraestructura de Gaza, en donde hay 360 mil casas y 32 hospitales destruidos.

Agregó que, en Cisjordania, el ejército israelí ha matado a 413 palestinos, entre ellos niños, también se reportan 4 mil heridos, 340 médicos asesinados, así como 63 funciones de las Naciones Unidas y 130 periodistas.

Explicó que el genocidio obedece a que Israel quiere desplazar al pueblo palestino y apropiarse del territorio que ha ocupado durante más de 5 mil años, esto mediante masacres, uso de bombas, propiciar la falta de medicinas y provocar hambre, pues los miles de desplazados ya no tienen que comer para sobrevivir. De ahí la urgencia de que pueda entrar a Palestina la ayuda humanitaria, pero Israel no lo permite porque no quiere un cese al fuego.

Saadat añadió que, ante los genocidios cometidos, la pregunta que debería hacerse la comunidad internacional es: ¿qué peligro significa esta política israelí para toda la comunidad internacional porque actúan como si estuvieran por encima de la ley?

Por tanto, pidió reflexionar acerca de qué pueden hacer los pueblos del mundo porque el peligro no sólo es para los palestinos ya que afecta otras naciones y otras potencias podrían agarrar mal ejemplo de Israel; por ello, “la solidaridad es una responsabilidad para todos frenar el peligro antes que se expanda en otras partes del mundo”.

Añadió que el conflicto terminaría si Israel acepta el reconocimiento del Estado palestino y su independencia de territorio. “Nosotros hemos vivido ahí por más de 5 mil años, somos el pueblo originario de esa tierra y vamos a seguir luchando para lograr nuestros derechos; Israel engaña a toda la comunidad internacional, habla de que ellos están combatiendo al terrorismo, pero es un gran engaño: mata niños y mujeres y diario cometen acciones terroristas”.

El embajador impartió la conferencia “Situación actual y perspectiva de la lucha del pueblo palestino por su libertad, su autodeterminación y su soberanía”, en la que expuso que se trata de un conflicto que no es reciente, sino que lleva 75 años de violación del Derecho Internacional por parte de Israel.

Saadat detalló que el conflicto surgió en 1948 cuando el sionismo internacional pensó en establecerse en un territorio y, con la ayuda de la Gran Bretaña, el Estado se creó en territorio palestino, donde comenzaron a construir asentamientos y así comenzaron un proceso de desplazamiento.

A partir de ese momento, dijo que las bandas sionistas iniciaron diversos actos terroristas para desplazar o aniquilar al pueblo palestino, problema que persiste hasta la actualidad en que se lleva a cabo una “limpieza étnica”.

Como consecuencia, expuso que en este momento la mayor parte de la población palestina se encuentra desplazada al sur de Gaza, ello con el objetivo de que la gente huya hacia Egipto y así quedarse con el territorio; es decir, sigue el proyecto de expansión colonial de Israel.

El objetivo final de Israel, agregó, es instituirse como el poder dominante en esa región, pero este es “un pensamiento peligroso que puede afectar a toda la estabilidad internacional y entonces tenemos que actuar juntos”.

En representación de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Filomeno Pinedo dijo que Palestina sufre por la maldad de las potencias colonizadoras, pero de forma más feroz y acelerada, por lo que la institución se suma a las muestras de solidaridad.

Este martes por la mañana, diputados de la 64 Legislatura de Zacatecas sostuvieron un encuentro en el recinto oficial con el embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat, como una muestra de solidaridad con el pueblo palestino que actualmente es desplazado y masacrado por el Estado de Israel, por lo que se sumaron al clamor de paz y el final del conflicto bélico que se vive en medio oriente.

En ese sentido, en el vestíbulo del Congreso del Estado, acompañado de la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Elena Rodríguez Camarillo y legisladores de las bancadas de Morena, Nueva Alianza y PRD, el diplomático reiteró un llamado a la solidaridad con Palestina para juntos frenar la política israelí, que termine el homicidio contra los palestinos y así como construir un futuro sobre la base de justicia, paz y cooperación mutua.

Luego de agradecer la bienvenida de miembros del Poder Legislativo de Zacatecas, el embajador, invitado a este estado por la organización civil Todos somos Palestina, cuyo interés es visibilizar la situación actual y la gravedad del conflicto por la que atraviesa el pueblo palestino, dijo que, ante la embestida terrorista de Israel sólo la solidaridad de los pueblos y de los gobiernos del mundo ayudarían a frenar el conflicto bélico y evitar el peligro de que se expanda otras partes.

Al darle la bienvenida al Embajador, el diputado independiente, José Luis Figueroa Rangel, reiteró la solidaridad con los palestinos porque han sido asesinados, despojados de sus tierras y expulsados de su propia patria.

“Hoy el heroico pueblo palestino constituye un ejemplo de abnegación y patriotismo porque son víctimas de la injusticia más grande de nuestra época; la humanidad no olvidará su heroísmo ante la barbare de los agresores”, agregó.

El legislador consideró que cada día es mayor el número de personas pendientes de lo que ocurre en medio oriente por lo que desde Zacatecas se exige paz y el respeto a los 2 millones de personas que están bajo el yugo del exterminio.

Durante la bienvenida del embajador, también estuvieron presentes los diputados de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Armando Delgadillo, Armando Juárez, Maribel Galván y Ernesto González, así como del Partido de la Revolución Democrática, Juan Mendoza.