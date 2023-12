Dialogará Morena con el Verde para ir en alianza en lo local

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, el dirigente de Morena en el estado, Rubén Flores Márquez, señaló que no quitan el dedo del renglón en la solicitud de ir sin coalición en el proceso federal, aunque en lo local, aseguró que se sentarán con la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México, mientras que con el PT tampoco irían en lo local ya que este partido se está condicionando lo federal y no permitirán este amague, además de que sus diputados locales han sido muchas veces oposición de Morena.

El líder morenista adelantó que, a nivel local, ya se estarán iniciando las pláticas con algunos dirigentes, porque a nivel estatal sí se busca que la estrategia sea conveniente para el movimiento, y las alianzas deben enfocarse en construir los objetivos trazados. En ese sentido, señaló que el Partido Verde ha sido un aliado permanente del movimiento y no tienen nada que reprocharle, por lo que habrá un diálogo cordial con los dirigentes de este instituto para recordarles que, además, el movimiento debe abogar por las nuevas generaciones y nuevos perfiles que renueven la política que ha enseñado el presidente Andrés Manuel López Obrador y no continuar con políticos que se han enquistado en la política por amiguismo y compadrazgos.

Igualmente, se planteará respetar el método de la encuesta y en la mesa con el Partido Verde dijo que pedirán el respaldo para que Morena trate de elevar el mando, pues es partido donde la militancia más se refugia. Mientras que, con el PT, la postura es clara, no irían con ellos ni en lo federal ni en lo local, porque se han aferrado al tema de la coalición nacional y condicionando la coalición en Zacatecas, postura que, dijo, no permitirán. Además, sus diputados, acusó nuevamente, le han hecho la oposición a Morena y en este proceso se buscará mejor privilegiar al movimiento con aliados que sí quieran que la Cuarta Transformación se profundice en Zacatecas. En ese sentido, descartó también una alianza con Movimiento Ciudadano, partido al que no se le encuentra forma y que calificó, además, como oportunista.

Flores Márquez recalcó que Morena Zacatecas sigue siendo el primer lugar en todo el país en cuanto a tareas organizativas se refiere y en el territorio estatal se está llevando el mensaje de la Cuarta Transformación, lo que ha permitido una mejor organización popular que respalda al movimiento hacia 2024 y que le dará a Claudia Sheinbaum la tranquilidad de que en Zacatecas continuará la transformación.

Por último, recordó que se está muy cerca de la precampaña local que inicia el próximo 2 de enero, por lo que se está a menos de un mes, en el que deberá haber mucho diálogo para llegar listos, organizados y para hablar de la administración de la victoria, porque aseguró que se logrará ganar el Congreso y los 58 municipios del estado de Zacatecas.