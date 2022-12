Pedro Valtierra recibe el premio de periodismo Fernando Benítez en la FIL de Guadalajara

Guadalajara, Jal., Con un discurso en el que resaltó su aporte al fotoperiodismo, anoche fue homenajeado Pedro Valtierra en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Mi trabajo es mi legado y testimonio de lo que me ha tocado vivir; lo conservo no para mí, sino para ustedes. He cumplido como fotógrafo de prensa y documentalista, ahí están las fotografías en los medios donde he trabajado, eso es lo que al final habla de uno , dijo emocionado el fotógrafo zacatecano al recibir el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, en un evento que dio por terminadas las actividades de la FIL en esta ciudad.

Valtierra se convirtió en el cuarto fotógrafo en recibir el premio Fernando Benítez desde que este galardón fue instituido en 1992, como parte culminante de la feria.

En esta ocasión se decidió otorgarlo a Valtierra “por su destacada labor tanto en el ámbito periodístico como en el documental, su impulso a varias generaciones de fotógrafos de México y América Latina mediante su agencia y revista Cuartoscuro, además de su firme trabajo para la preservación de la memoria fotográfica de nuestro país”.