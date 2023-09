Chihuahua: juez acusa a funcionarios del Poder Judicial de acoso y extorsión

¿Va a firmar o no? La oferta es que usted se vaya sin problemas , conminó Myriam Hernández Acosta, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, a un juez de primera instancia de ese estado, a quien le exigió su renuncia a cambio de no iniciarle una persecución penal, administrativa, laboral y familiar, hasta destituirlo.

A estos últimos y al Consejo de la Judicatura les imputa no tomar las medidas para garantizar su seguridad, ante el acoso de que es víctima y los actos de violencia institucional en su contra, pues dice temer por su integridad física.

El juez de primera instancia también presentó denuncias ante Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos de Naciones Unidas, y ante Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas.

A las acusaciones anexó los registros digitales y audios de las ocasiones en que lo extorsionaron Hernández Acosta, Mendoza Ruiz y varios miembros del organismo.

En una de las grabaciones, Mendoza Ruiz le dice al juez que el mensaje de la magistrada era “salir del tribunal en una situación eminentemente tranquila, en el sentido de decir, ‘me retiro’, pero hasta aquí la bronca”, al tiempo que lo presiona en reiteradas ocasiones para renunciar. En sus peticiones de auxilio, el juez acusó a la presidenta y al secretario general del TSJ de extorsión, amenazas, intimidación y ataques a su independencia judicial, por lo que ha solicitado ante diversas instancias internacionales y locales medidas para garantizar su seguridad.

¿Va a firmar o no?

Según se desprende de las denuncias del juez, Hernández Acosta ordenó que el togado presentara su renuncia a cambio de que no se iniciara una persecución en su contra, presuntamente en represalia por no estar de desacuerdo con fallos emitidos en ciertos casos de alto impacto y para amedrentar a los demás juzgadores.

En una reunión en la oficina de la magistrada presidenta del TSJ, en presencia de Mendoza Ruiz, lo primero que ella le dijo fue: ¿Qué pasó pues, va a firmar o no va a firmar? .

El togado respondió que no. Le puntualicé que no deseaba dimitir, le hice ver que yo no contaba con ningún abogado y jamás me acerqué a negociar nada .

Una vez que el juzgador hizo las aclaraciones, Myriam Hernández soltó: si usted toma esa decisión, adelante, pero la oferta es que usted se va sin problemas. Usted pedía garantías, ¿cuáles, qué necesita, a qué se refería? .

No me querían en el TSJ

Respondí que yo no tenía nada que ocultar, que estoy limpio de conciencia y de mi actuar. Garantías en el sentido de que a mí, un magistrado me dijo de parte de ella que él era un mero intermediario, pero el mensaje era que no me querían en el TSJ y que si no renunciaba se iban a ir por otro lado .

“Al ver mi firmeza y negativa a renunciar, la titular del Poder Judicial de Chihuahua me dijo: ‘que te vaya bien’, y pidió que me retirara. Al salir, Mendoza Ruiz me solicitó hablar a solas en una sala contigua a la oficina de la magistrada.