Fallo del Tribunal sobre Comisión Mixta no afectarán derechos adquiridos por trabajadores: Ibarra Reyes

A través de un diálogo con La Jornada Zacatecas, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Rubén Ibarra Reyes, aclaró la postura de Rectoría ante la próxima audiencia programada en el Tribunal Laboral relacionada con la Comisión Mixta del Sindicato del Personal Académico (SPAUAZ). Señaló que se trata de una demanda intrasindical en la que la Rectoría no actúa como tercero coadyuvante. Sin embargo, expresó su respaldo a los dictámenes ya aprobados.

Ibarra Reyes reiteró el respeto de la Rectoría hacia los asuntos sindicales y a la autonomía de las partes involucradas en la demanda. Destacó que la controversia se limita al ámbito interno del sindicato y que la Rectoría se mantiene al margen de las decisiones y resoluciones que surjan de esta disputa entre los sindicalizados. “La Rectoría no está demandada. La Rectoría no es testigo, no está citada como testigo” comentó.

Uno de los puntos centrales de la discusión ha girado en torno a la argumentación de la secretaria general del Sindicato, quien ha alegado que la demanda tiene la supuesta intención de invalidar los actos realizados por la Comisión Mixta. Esto incluiría la revocación de todos los dictámenes y expedientes que han sido elaborados a lo largo de meses, una afirmación que fue categóricamente desmentida por Ibarra Reyes.

Aseguró que, como rector, es el que tiene la autoridad para reconocer o no los dictámenes de dicha comisión, y aseguró que ha respaldado todas las decisiones tomadas hasta el momento.

“Confío en mis funcionarios, confío en mis representantes ante la Comisión Mixta. Y si ellos ya definieron que esos dictámenes proceden, por mí proceden” aclaró, enfatizando su apoyo a los procesos y procedimientos implementados por dicha instancia. Expresó que los dictámenes ya ejecutados están plenamente vigentes y que los beneficiarios de cambios de nivel o categoría ya están percibiendo los ajustes correspondientes en sus condiciones laborales y salariales.

En cuanto a las implicaciones de la demanda, Ibarra Reyes enfatizó que la resolución de este conflicto seguirá los cauces legales internos determinados por los propios sindicalizados, subrayando su confianza en que se alcanzará una solución justa y adecuada para todas las partes involucradas.

Finalmente, Ibarra Reyes hizo hincapié en que cualquier consecuencia derivada de la demanda no afectará los derechos ni los beneficios adquiridos por los trabajadores a través de la Comisión Mixta. Dejó claro que la decisión sobre estos asuntos recae exclusivamente en la Rectoría y reafirmó que no existe objeción ni cuestionamiento por parte de esta instancia administrativa.