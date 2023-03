Entrega gobernador David Monreal insumos e implementos agropecuarios por 8 mdp a Guadalupe

Por: La Jornada Zacatecas •

El gobernador David Monreal Ávila entregó insumos e implementos agropecuarios a productores del municipio de Guadalupe, con una inversión de 8 millones de pesos, y afirmó que, con esta nueva política de respaldo al campo zacatecano, se logró que tuviera un crecimiento del 11.2 por ciento en 2022, por lo cual, las expectativas para este año son todavía mejores.

- Publicidad -

Esto parece sencillo, pero no lo es, y no son números del Gobierno del Estado, sino del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México, con lo que dijo se avanza en este trabajo hasta el momento.

Dimos paso a la reactivación económica en el campo, dijo, lo que es muy importante para dar nuevas oportunidades de bienestar y progreso a nuestra gente; se trata de una cadena económica virtuosa, porque los 58 municipios tienen una enorme dependencia de esta actividad.

En el evento se entregaron bultos de maíz, trilladoras, camas bajas, picos, palas, rollos de cintilla, tractores, entre otros, y el mandatario estatal hizo el compromiso de hacer una segunda entrega, en la que se duplicarán los apoyos por parte del Gobierno de Zacatecas.

Estamos en el empeño de demostrar que el campo es solución y no problema y, para ello, se va a tener que instalar toda una nueva visión de trabajo, se va a tener que privilegiar la función honesta, transparente y la buena actitud, añadió el mandatario.

Subrayó que, durante los seis años, se va a consolidar una política agropecuaria que le dé sustentabilidad, cuando menos, las próximas décadas a este eje tractor del desarrollo del estado, porque el alimento es lo más importante.

El Gobernador ratificó el compromiso con el campo de Guadalupe, al igual que con el campo zacatecano, que no queda en esta entrega, pues abrieron ya las ventanillas que reciben las solicitudes para los distintos apoyos para el ciclo agrícola primavera-verano, por ejemplo, para las semillas de maíz, avena, trigo y girasol, sobre todo, para que, en las pequeñas zonas de riego, puedan contar oportunamente con los implementos e insumos que garanticen la siembra.

Si los apoyos no son oportunos, no ayudan como debieran a la productividad, por eso se ha liberado también el apoyo al diésel, al frijol y al maíz.

No va a haber pretexto para no hacer producir nuestro campo y para no ayudar, “sé que lo vamos a lograr” dijo el Gobernador David Monreal.

Por su parte, la beneficiaria Ana Villegas García, indicó que una de las más grandes herencias que les han dejado sus antepasados es el amor al trabajo, al campo, situación que “llevo en mi corazón, pues desde niña, gracias a ello, el día de hoy contribuye en gran parte de mi vida para sacar a mi familia adelante”.

El Presidente Municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, destacó que se han diversificado los apoyos y se ha privilegiado a las mujeres que se quedan a trabajar la tierra.

El Secretario del Campo, Jesús Padilla Estrada, indicó que Guadalupe y sus autoridades han puesto el ejemplo a los demás municipios para multiplicar los pesos en beneficio de los agricultores de la entidad, y participó con 4 millones, de recursos propios, que se convirtieron en los 8 millones entregados este sábado.