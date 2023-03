“Encontré una SSP sólida, capacitada, pero con algunos pendientes en temas de capacitaciones”

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Después de portar durante 45 años el uniforme del Ejército Mexicano, ahora viste el de una Policía Estatal, pero no de cualquier corporación, es la de Zacatecas: uno de los estados en los que la percepción de inseguridad se encuentra en los índices más altos, los delitos de alto impacto, a pesar de las reducciones, mantienen a la entidad entre los primeros lugares también, donde hay dos de las ciudades consideradas como las más peligrosas y han matado a más policías; pero ese simple gesto, el portar el uniforme de la corporación habla ya del cambio de estrategia que ahora encabezará él, el General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Arturo Medina Mayoral, como secretario de Seguridad Pública.

Reunido en corro con integrantes de medios de comunicación y reporteros de nota roja, desde el hangar de la Secretaría de Seguridad Pública, Medina Mayoral confirma que, a diferencia de su antecesor, Adolfo Marín Marín, el portar el uniforme de la corporación es una estrategia de acercamiento con su propia gente, con cada policía. “Que nos vean que andamos iguales, que traemos la misma marca de uniforme, buena o mala”, dice.

Para Medina Mayoral, tiene que haber orden al interior de la corporación, disciplina, lealtad, subordinación. Y para él, portar el uniforme es mostrar disciplina, orden, identidad. “Me siento orgulloso de traer el uniforme, vengo a integrarme a la sociedad”, agrega a pregunta expresa de La Jornada Zacatecas.

A su llegada al cargo, hace apenas poco más de un mes, asegura que se encontró con una corporación sólida, capacitada, aunque con algunos pendientes en temas de capacitaciones. “Es una policía buena, he trabajado con ellos estrechamente en los operativos”, dice, además de que se ha acercado con los agentes para que le externen sus necesidades y, por su parte, pedirles que “le sigan echando ganas, que trabajen con profesionalismo, que sean leales con el pueblo, con sus compañeros, que mantengan la disciplina”.

“Confío totalmente en la corporación, no me queda la menor duda. Si hay algo que no está bien, corregimos; si hay alguien que no quiera trabajar le abrimos la puerta grande”, subraya el militar retirado ante reporteros.

El cambio de estrategia, comenzando de dentro hacia fuera, se nota no solamente en la portación del uniforme azul marino que distingue a la corporación estatal, sino también en las respuestas que el veterano militar emite. “¿Cuánta gente lo cuida?”, le preguntan, haciéndole de su conocimiento que a su predecesor lo cuidaba un número considerable de escoltas, primero de la Policía Estatal, luego de la Guardia Nacional. “Cuánta gente me cuida, me cuida la necesaria –dice en un primer momento-. También me cuido yo, ando armado. No es que me cuiden a mí, nos cuidamos todos, esa es la diferencia”.

Medina Mayoral llegó solo, confirmó. No vino con él gente de confianza, aunque sí ha habido ya relevos, porque “es un trabajo pesado” y se tiene que ir renovando a los funcionarios “porque se agotan”. En ese sentido informó que llegó un nuevo subsecretario con el que está concatenando los esfuerzos para avanzar en la estrategia.

“¿Qué le motivó a venir?”, se le cuestionó también, dado las circunstancias del estado y la percepción de la inseguridad que se tiene. “Escucho eso de la percepción, pero andando caminando por el centro de Zacatecas y Guadalupe, y en las comunidades, veo que los viernes y sábados sale la gente a divertirse; veo bares saturados, que no caben, ¿eso será la percepción de inseguridad? La percepción es la que corre a través de las redes y nosotros estamos abonando para que salgan a divertirse”.

“¿Por qué vine? Porque me invitaron. Si bien no soy de Zacatecas, soy mexicano. Cuando me invitaron al proyecto se me hizo atractivo y retador, con el único afán de contribuir a la pacificación del estado y el poder ejecutar el poder del Estado, con respeto a los Derechos Humanos”.

Los resultados, aseguró el funcionario, se irán viendo día a día. “Para qué les digo que dentro de un mes ya pacificaremos al estado que trae un atraso de cuatro años de inseguridad. Pero tener comunicación, difundir la verdad es parte de un resultado…pero si me piden un tiempo certero no les puedo contestar, pero sí les digo que vamos avanzando día a día”.

En la reunión, el funcionario detalló que las corporaciones continúan con los rondines y, como parte de la estrategia, se están colocando unidades en puntos específicos y con más elementos, no nada más en la ciudad, sino también en las carreteras, aunque reconoció que no alcanza para cubrir todos los lugares.

No obstante, recalcó que las carreteras están reforzadas con más elementos y hay una buena coordinación con la Guardia Nacional y demás instituciones federales. Igualmente, las Unirse se han reforzado con más personal que salen a recorrer las carreteras. “Necesitamos aplicarnos un poco más, pero bien coordinados”, concluyó.