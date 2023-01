Desacuerdo republicano paraliza la Cámara en EU

Washington. El líder republicano Kevin McCarthy no logró convertirse en presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos luego de dos votaciones realizadas ayer, algo inédito en 100 años, lo que representa una derrota histórica y un desordenado comienzo para la nueva legislatura. McCarthy, el gran favorito para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi, no logró calmar la revuelta de un grupo de partidarios del ex presidente Donald Trump, que lo consideran demasiado moderado.

- Publicidad -

El candidato necesitaba 218 votos en el pleno de la Cámara Baja, pero sólo obtuvo 203 en las primeras dos rondas, menos incluso que el demócrata Hakeem Jeffries, en una cámara con mayoría republicana. En una tercera votación tuvo incluso menos votos, momento en que el cuerpo legislativo decidió suspender actividades hasta hoy.

Los republicanos, que obtuvieron una escasa mayoría en la Cámara Baja en las elecciones legislativas de noviembre pasado, quieren usar su contrapeso para abrir una serie de investigaciones sobre el presidente demócrata Joe Biden, por ejemplo sobre la forma en la que gestionó la pandemia de covid-19. Pero antes deben ponerse de acuerdo sobre quién presidirá la Cámara de Representantes para que los congresistas puedan prestar juramento.