Anuncian fondo de 3 mil millones de pesos para infraestructura social y fortalecimiento municipal

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En el marco del Encuentro Estatal con Municipios, llevado a cabo el mediodía de este miércoles en las instalaciones del Palacio de Convenciones, el gobernador David Monreal Ávila, anunció la dispersión de casi 3 mil millones de pesos que se repartirán entre los 58 ayuntamientos de la entidad para su inversión en infraestructura social y fortalecimiento municipal, recurso que, informó, comenzará a dispersarse este 3 de febrero para que los alcaldes inicien de inmediato las obras que requieren los zacatecanos.

Monreal Ávila precisó que este recurso es la suma de lo que corresponde al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), con mil 105 millones 658 mil 954 pesos, así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), con mil 193 millones 673 mil 687 pesos, lo que arroja un total de 2 mil 299 millones 332 mil 641 pesos, provenientes del Gobierno de México, más dos bolsas que ha dispuesto el Gobierno estatal, una por convenir para infraestructura carretera, de 500 millones de pesos, y otra más de 200 millones de pesos para ampliar el Fortamun, ya que dijo el mandatario, “viene muy acotado”, lo que sumarían casi los 3 mil millones de pesos.

Así lo dio a conocer ante 53 de los 58 presidentes municipales que se dieron cita en el encuentro, además de algunos titulares de dependencias gubernamentales que se sumarán a la estrategia de desarrollo social en las áreas de Seguridad, Educación, Medio Ambiente, Salud y Obras Públicas, además de la representante del Gobierno Federal, la delegada de Programas de Desarrollo para Zacatecas, Verónica Díaz Robles, ya que esto es parte del apoyo del Gobierno de México para lograr el bienestar, la recuperación de la paz y la tranquilidad del estado, aseguró el mandatario estatal.

En su mensaje, el jefe del Ejecutivo estatal señaló que la nueva gobernanza tiene claro que las acciones apremian, pues luego de una década de “despilfarro” con las administraciones pasadas, a la fecha aún hay más de 55 mil personas que viven con carencias en varios municipios, además de más de 3 mil 800 viviendas con piso de tierra y más de mil 500 con muros y techos endebles, a lo que se suman más de 119 mil 500 zacatecanos que no tienen servicios básicos como agua, luz y drenaje.

Por tal motivo, dijo Monreal Ávila, los 3 mil millones de pesos que hoy se comenzarán a dispersar, no serán los primeros ni los últimos recursos que su gobierno, en coordinación con el Federal, destinen a los municipios. No obstante, hizo un llamado a los alcaldes a que en el ejercicio del recurso, como zacatecanos y servidores públicos, lo hagan con transparencia, se conduzcan con honestidad y apego a la ley en lo que respecta al uso de los fondos. Pidió que las obras que realicen sean con material de calidad, para el caso de carreteras, de no menos de cinco centímetros porque luego todavía ni terminan su administración y el asfalto se volvió a levantar.

Finalmente, el mandatario estatal refirió que en concordancia a su decisión de apoyar a los municipios, anunció que se puede poner a disposición de los ayuntamientos, por parte del estado, una bolsa de entre 100 y 150 millones de pesos para poder alcanzar las metas de algunas administraciones que no tuvieron adelanto de participaciones. Es decir, precisó Monreal Ávila, sería un recurso que les permitiría atender sus necesidades y aunque no sería estrictamente un adelanto de participaciones, se puede dispersar del flujo estatal de acuerdo con la particularidad de los ayuntamientos que estén interesados, aunque urgió a que lo dieran a conocer puesto que ya había varios municipios que lo habían solicitado.

Con respecto al desglose del recurso, mediante un video oficial se dio a conocer que ya están consideradas obras, en números cerrados, por 9 millones de pesos en Enrique Estrada; 47 millones en Calera; 307 millones en Fresnillo y 75 millones de pesos en Valparaíso.

Mientras que para Cuauhtémoc la inversión será de 19 millones de pesos; en Noria de Ángeles, 32 millones; Luis Moya, 17 millones; Ojocaliente, 65 millones; Loreto, 66 millones; Pinos, 132 millones; Villa Hidalgo, 36 millones, Genaro Codina, 15 millones; Trancoso, 29 millones, Villa García, 27 millones; Villa González Ortega, 23 millones; Pánfilo Natera, 44 millones y Guadalupe 197 millones de pesos.

Asimismo, Moyahua recibirá 7 millones de pesos; Jalpa, 28; Juchipila, 13; El Planteado de Joaquín Amaro, 5; Huanusco, 7; Nochistlán, 36; Mezquital del Oro, 6; Apozol y Villanueva, 47; Tabasco, 25; y Apulco, 11. Mientras que en Susticacán se contemplan 4 millones de pesos, en Momax, 4, 8 en Florencia de Benito Juárez; 5 en Atolinga, 6 en Santa María de la Paz, 7 en el Teúl de González Ortega, 76 en Jerez, 4 en Trinidad García de la Cadena, 42 en Tlaltenango, 12 en Tepetongo, 14 en Tepechitlán y 16 en Monte Escobedo.

Para Río grande estarán destinados 82 millones de pesos, en Francisco R. Murguía, 58 millones; en Juan Aldama, 29; en Chalchuites, 23; en Miguel Auza, 38; en Jiménez del Teul, 15; 91 en Sombrerete; 14 en Cañitas de Felipe Pescador y 47 en Saín Alto. Mientras que Vetagrande tendrá 15 millones de pesos; Melchor Ocampo, 6; El Salvador, 8; Villa de Cos, 66; Morelos, 13; Pánuco, 26; Concepción del Oro, 19; Mazapil, 45 y Zacatecas capital, 143 millones de pesos.

Cabe señalar que por sus características y extensión territorial, serán los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas los que dispondrá de un mayor recurso para estas obras de infraestructura básica, como es drenaje, agua potable y alcantarillado, ostentando 307 millones, 197 y 143 millones de pesos, respectivamente.