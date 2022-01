Revela AMLO que pidió a Trump exonerar a Julian Assange

Por: La Jornada •

Ciudad de México. El gobierno de México está dispuesto a ofrecer asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, preso en el Reino Unido, reiteró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional, el mandatario reveló una gestión que realizó al finalizar el anterior gobierno de Estados Unidos. “Voy a decir algo: antes de que terminara la administración de Donald Trump, le envié un escrito pidiéndole que se le perdonara (a Assange), que se le exonerara. Envié esa carta y no tuve respuesta. Ofrezco darla a conocer, y refrendo el compromiso de México, de cumplir y ofrecerle el asilo.”

Así consideró que el gobierno de Estados Unidos “debe actuar con humanismo, Assange está enfermo y sería una muestra de solidaridad prestarle asilo en el país que Assange decidiera vivir.”

