En periodo de pruebas, denuncia contra Calderón en La Haya: Adán López

Por: La Jornada •

Saltillo, Coah., El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que la demanda contra el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa ante la Corte Penal Internacional de La Haya está en periodo de formación de pruebas, y hay otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido Genaro García Luna (ex secretario de Seguridad Pública) en Estados Unidos .

- Publicidad -

La única denuncia mexicana contra Calderón en La Haya es por crímenes de lesa humanidad de 2006-2007, durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca.

La demanda fue presentada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en abril de 2019, e incluye a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, al ex procurador general de la república y ex secretario de seguridad pública Eduardo Medina Mora y al también ex procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca.

López Hernández criticó “la corrupción y todos los negocios que, so pretexto de las tareas de seguridad pública hicieron los gobiernos de Calderón y Fox, de tan triste recuerdo para los mexicanos. Uno promoviendo la cannabis y el otro como cabildero de las transnacionales”.