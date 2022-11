Advierten comerciantes locales sobre bajas ventas de la flor de cempasúchil

Por: KAREN GARCÍA •

“El no perder, es ganar”, dicen comerciantes de cempasúchil, pues argumentan que el costo de la flor subió y quienes no la cultivan y tienen que surtir con un proveedor, la pasan mucho peor.

- Publicidad -

Como parte de los festejos por el Día de Muertos se realiza el tradicional tianguis, donde comerciantes de frutas de temporada, dulces típicos y, sobre todo, vendedores de cempasúchil, asisten para ofrecer sus productos.

En el caso de Juan Armando Alvarado, originario de Zacatecas capital, y quien tiene más de 20 años dedicándose al comercio, dijo que actualmente “como están las cosas, no es fácil poder surtir de flores y de nada, ya subió todo”.

Explicó que, anteriormente, un manojo de flores de cempasúchil máximo costaba 10 o 15 pesos y ahora “todos se sorprenden con el costo, pero ya no deberían, simplemente con la pura alza del costo de la gasolina se da uno cuenta de que ya no es costeable”.

Dijo que para quienes sólo venden la flor y no la cultivan, como él, es mucho menos costeable, pues se tiene que invertir en surtir mercancía y esperar a ver “si acaso las ventas son buenas o no y ahora ya todo mundo vende, hay mucha competencia”.

Don Armando Alvarado es vendedor de frutas y flores de temporada, tiene sus proveedores, por lo que de no vender toda la mercancía no recuperará la inversión y, además el producto no se podría revender en otra temporada.

En el caso de las

frutas de temporada,

como el camote y

mandarinas, las ventas

también han disminuido

Finalmente, mencionó que los días de venta más fuerte son el primero y 2 de noviembre, sin embargo, explica que cada vez es menos la ganancia que se tiene.

“Hay gente que se llevaba 100 o 200 pesos de pura flor, ahora ya sólo llevan 50 pesos o le buscan donde esté más barato, pero es puro regateo. No es que sea uno carero, pero es que no queda después”.

Por otro lado, Julieta Mendoza, quien tiene más de 35 años dedicándose al comercio de frutas y plantas de temporada, explicó que “a pesar de que la tradición de llevarle flores de cempasúchil a sus difuntos cada año parece estar muy presente, cada año son menos las ventas”.

“Uno se surte con conocidos que cultivan la planta y a veces como ya nos conocen, pues nos las dejan más barata, pero cada año, de poquito en poquito las ventas van bajando porque ya hay mucho vendedor de cempasúchil y además ahorita ya todo está muy costoso, ya no alcanza”.

Agregó que, en el caso de las frutas de temporada como el camote, mandarinas y demás, las ventas también han disminuido “pues ya todo subió y la gente piensa que nosotros nunca vamos a subir el costo, eso es imposible porque no nos queda ganancia y si no le subimos, pues menos”.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en las últimas semanas para reactivar la economía local y la instalación de los altares o la visita a los panteones, las ventas no se han visto reflejadas, indicaron.