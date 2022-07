El gobernador de Zacatecas se reunió con el director general del IMSS

Por: La Jornada Zacatecas •

CIUDAD DE MÉXICO. El gobernador David Monreal Ávila se reunió con Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en un esfuerzo conjunto por el rescate del sistema de salud en Zacatecas y a nivel nacional, se informó en un comunicado.

En este encuentro de trabajo realizado en la capital del país, el mandatario estatal abordó con el director del IMSS el tema de la mejora en los servicios de salud efectivos y de forma universal para las y los zacatecanos, que solamente se podrá lograr si se continúa con la suma de esfuerzos entre los Gobiernos de Zacatecas y de México.

Zoé Robledo Aburto y el gobernador David Monreal Ávila concretaron una agenda de trabajo a fin de que esta mejora sea una realidad y se logre el anhelo que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de otorgar servicios de salud dignos y de manera universal, sin distingo de condición o estratos sociales.

“Esta tarea no será fácil, pero trabajamos arduamente para garantizar este derecho a la población, de que tenga acceso a los servicios de salud, independientemente si cuenta con seguridad social o no”, expresó el mandatario estatal luego de la reunión que tuvo con Zoé Robledo.

En ese tenor, Monreal reconoció el compromiso del presidente López Obrador para mejorar el sistema de salud del país a través de acciones que mejoran y amplían los servicios para las y los mexicanos que no tienen seguridad social.

Entre dichas acciones, destacó el fortalecimiento del modelo IMSS-Bienestar, al que se han sumado varias entidades del país, pues brindará una atención médica de primer nivel a la población, independientemente de si son beneficiarios o no. Este programa, recordó, ha sido reconocido por ser uno de los más eficientes en las últimas décadas.

Por tal razón manifestó la voluntad del Gobierno de Zacatecas para continuar trabajando en estrecha colaboración y coordinación con el Gobierno de México a fin de que la población del estado tenga mejores condiciones de bienestar.