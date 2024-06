José Saldívar y Jorge Miranda se declaran ganadores

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La noche de este domingo, José Saldívar Alcalde y Jorge Miranda Castro, ambos candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se declararon ganadores de la contienda electoral para la presidencia de los municipios de Guadalupe y Zacatecas, respectivamente, en donde encuestas de salida arrojaron estadísticas de voto a su favor.

En conferencia de prensa, informaron que, en Guadalupe, las encuestas resultaron con una diferencia de 10 puntos porcentuales a su favor respecto al candidato Roberto Luévano Ruiz, mientras que en la capital del estado hubo una diferencia de seis puntos.

Miranda Castro indicó que Guadalupe y Zacatecas son ciudades en donde “no hay fronteras”, motivo por el cual es importante que ambos compartan proyectos en beneficio de esta zona que tiene la mayor concentración poblacional en la entidad.

Además, destacó el triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección de presidente de la República, lo cual es importante porque “será la primera mujer presidenta después de 200 años del México independiente”.

Por otra parte, denunció que nunca había visto en Zacatecas tal nivel de agresividad, violencia y campaña de “guerra negra” en su contra como candidato y en contra de su familia.

“Jorge Miranda es un hombre políticamente maduro, pero lo que no admito ni tolero es que se metan con la familia, pero hoy les decimos que no les tenemos miedo y los capitalinos no se chupan el dedo porque esta campaña sucia lo único que demuestra es su inteligencia moderada y su falta de intelecto”, dijo.