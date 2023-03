Con Piña en la Corte, ola de fallos en favor de supuestos delincuentes: AMLO

Por: La Jornada •

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que, apenas llegó a encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ministra Norma Piña, se desata una ola de resoluciones en favor de los presuntos delincuentes .

- Publicidad -

En su conferencia mañanera, censuró un fallo favorable al ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. El Poder Judicial se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites de los poderes económico y político, por eso los amparos constantes , subrayó el mandatario.

Descalificó el desempeño de la Corte a partir de la llegada de Piña a la presidencia: ahora que llegó, la nueva ministra declara, en un formalismo extremo, como si fueran omnímodos los jueces, que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran .

Aseveró que bajo la actuación de Arturo Zaldívar al frente del máximo tribunal, había un poquito más de vigilancia sobre la actividad de jueces y magistrados. El Consejo de la Judicatura Federal, instancia que supervisa el desempeño de los integrantes del Poder Judicial, se ha convertido en un florero; está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado , señaló el Presidente.

Recursos contra jueces

Recordó que el día en que en Nueva York se declaraba culpable a Genaro García Luna de vínculos con bandas del crimen organizado, en México un tribunal ordenaba descongelar las cuentas de Linda Cristina Pereyra, esposa del ex funcionario.

Esto del ex gobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave. No es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción , consideró.

El Presidente respaldó la decisión de la Fiscalía General de la República de promover un recurso contra el juez por su determinación en favor de García Cabeza de Vaca.