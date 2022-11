Subraya Lula relevancia de Brasil y México en la integración de AL

Confirmado el triunfo en las urnas de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente Andrés Manuel López Obrador conversó telefónicamente con el líder de la izquierda en Brasil para expresarle el regocijo por su victoria, la cual –dijo– se fincó en el respaldo del pueblo.

El próximo mandatario brasileño destacó que será un periodo de profundización en las relaciones entre ambos países, así como una oportunidad para que jueguen un papel fundamental en la integración de América Latina.

López Obrador invitó a Lula a visitar México hacia finales de noviembre, el día 24, para sumarse como invitado a la cumbre de la Alianza del Pacífico (en la que participan Chile, Perú y Colombia, que tienen gobiernos de extracción progresista) y a la cual también está invitado el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

En la conversación, que se prolongó por casi 11 minutos, el líder brasileño agradeció el apoyo del mexicano y le comentó que la de este domingo fue una victoria de la democracia, pese a la guerra establecida desde el régimen de Jair Bolsonaro, perdedor de los comicios.

La incógnita de Bolsonaro

Lula respondió así a la invitación: Estuve con el presidente Alberto (Fernández) y me comentó sobre este encuentro del Pacífico y yo le dije que ni Brasil ni Argentina forman parte. Y me dijo que usted nos quería invitar aun así. El único problema, presidente, es revisar mi agenda, porque no sé qué sucederá aquí en Brasil, porque el presidente Bolsonaro, que ha perdido la elección, aún no se ha pronunciado. No sé si va a reconocer su derrota. Voy a aguantar un poco, pero sería para mí un enorme gusto visitarlos .

“Yo creo que el presidente Bolsonaro –comentó López Obrador– va a aceptar la realidad y actuar de manera responsable, porque no sólo fue un triunfo, una elección legal, legítima. Es de conocimiento, de aceptación de todo el mundo. Esperemos que él se pronuncie y de todas formas ya está muy clara la diferencia, el triunfo de la voluntad del pueblo de Brasil (…) Eres Lula pueblo.”