Arrancan Guadalupe y Guardia Nacional “Deporte Seguro” para ligas municipales

Por: La Jornada Zacatecas •

Con la finalidad de erradicar y prevenir cualquier acto de violencia en canchas deportivas, el municipio de Guadalupe, a través de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, inició con el programa de Deporte Seguro, dirigido a todos los equipos de las diversas ligas municipales.

- Publicidad -

Por iniciativa del alcalde Pepe Saldívar, y para evitar la presencia de violencia en las canchas deportivas del municipio, se arrancó con este programa el cual consiste en realizar cursos de sana convivencia, mediación, solución de conflictos, entre otros, impartidos tanto por las autoridades del ayuntamiento como por Guardia Nacional.

En una primera etapa, y con la ayuda de la Dirección del Deporte de Guadalupe, los cursos se empezaron a brindar a los capitanes de los 78 equipos de la liga de futbol municipal, quienes tendrán que cumplir con la asistencia a estas capacitaciones para ser credencializados y así poder participar en los torneos oficiales.

“Por iniciativa del Presidente Municipal, Pepe Saldívar, estamos realizando estos cursos que son punta de lanza en el municipio, pues hemos visto que se han presentado peleas en espacios deportivos no solamente de Guadalupe sino en canchas de Zacatecas, así como en otras regiones del Estado y en diversas disciplinas, por lo que estamos brindando cursos de prevención de violencia, pues esto no debe seguir pasando en nuestra sociedad”.

“Estamos empezando por la liga municipal de futbol, pero vamos a abrir el abanico a otras disciplinas para que siempre la paz y la sana convivencia familiar prevalezcan en los espacios públicos y deportivos”, indicó Raquel Ortíz Sifuentes, Secretaria General de Gobierno.

Por su parte, Luis Guillermo Flores Chávez, Subsecretario de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, informó que los cursos se continuarán impartiendo a partir del 14 de octubre y concluyendo el 22 de noviembre del presente año, los cuales serán obligatorios para los equipos de futbol.

Asimismo, el Director del Deporte, Cruz Alberto Moreno Zarazúa, aseguró que en el caso de los dos equipos que en su momento provocaron un conato de violencia el pasado mes de agosto, quedaron sus pendidos de participar en la liga, sin embargo se les busca para que tomen los cursos de prevención del delito, los cuales serán más intensos y con mayor durabilidad para los jugadores de ambas escuadras.

Agregó que como parte de estas acciones de prevención, también se tiene una política de cero tolerancia al consumo de alcohol en torneos deportivos, además de la elaboración de murales por la paz en este tipo de espacios.

Finalmente, cabe señalar que esta iniciativa, en la cual está involucrada la Guardia Nacional, es un ejemplo claro de que las autoridades buscan mantener la paz en todos los eventos deportivos y de cualquier otra índole, que además podría ser replicada en otros municipios donde se hayan suscitado eventos de violencia.