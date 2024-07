‘Ángel’, de Hoze Meléndez, en el Short Film Corner de Cannes

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

La Gualdra 628 / Cine / Cannes

La escena abre con un primer plano al rostro de un personaje con la cabeza hacia abajo, luego nos damos cuenta de que está acostado en la cama y la cabeza colgando, la toma se abre y vemos a un hombre que le está masturbando y queda a cuadro el pene erecto del joven recostado.

La escena es desconcertante porque no podemos entender si hay violencia, placer o ternura. Éste es el arranque del cortometraje y primera dirección del actor tijuanense Hoze Meléndez que estuvo presente en el Short Film Corner del Festival de Cannes.

“Y sí, soy yo. Todo yo. A veces me arrepiento de haber filmado así, de haberme filmado así. Pero sí soy yo. Y el IMCINE me dijo muchas veces que cambiara eso, que ese tipo de historias ya en clasificación D son complicadas para distribuir… pero no, les dije que ésa era mi historia y ellos respetaron, nunca me obligaron a cambiar nada… quería comenzar así mi historia con la vida de un joven puesta de cabeza”, señaló el actor-director durante la entrevista que le hicimos en el coctel ofrecido por el Festival de Cine de Guanajuato (GIFF).

El corto es la historia de un joven que se prostituye con otros hombres que pueden ser tiernos o violentos y cuya única amiga es una chica lesbiana -bien que Hoze trata de evitar las etiquetas a veces son necesarias para identificar nodos de la historia-.

Cruda, podría parecer la descripción que acabamos de hacer, pero Hoze buscó una narración que dejara cierta luz en su personaje, de ahí que se permitiera momentos de amor y de ternura con la chica y con los perritos que alimenta llevándoles bolsas de tripa.

El actor de Almacenados (Jack Zagha Kababie, 2015) quiso llevar su historia a través de los líquidos del contacto y del cuerpo, por eso su cámara subraya el semen, la saliva, la sangre -humana y animal- y el sexo.

El proyecto de realización lo comenzó en el 2016 con un primer argumento que luego fue afinando y concretando con los apoyos del IMCINE, hasta que lo presentó en el 2023 Mejor Corto en el Festival de Cine de Guanajuato. Un corto de 14 minutos que vale la pena difundir en México.

