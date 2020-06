Masculinos, los 14 cuerpos hallados en Fresnillo esta mañana

Imagen tomada de Google Maps

Los ya procesados hasta ahora son 4, de los cuales ninguno es originario de Fresnillo, sino personas oriundas de Juan Aldama y Miguel Auza: Francisco Murillo

Se reforzará la seguridad en El Mineral a través de Bases de Operaciones Mixtas: Ismael Camberos

El gobernador ordenó operativos de manera inmediata sobre Fresnillo y la región norte

Alcalde de Fresnillo lamentó los hechos y dijo no poder emitir opinión alguna, debido a que desconocía detalles

Luego del hallazgo de 14 cuerpos en la carretera federal Zacatecas-Durango, el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, dijo no tener ninguna opinión porque desconoce más detalles acerca del suceso.

“Necesito saber qué personas fueron y de dónde son y sí son de Fresnillo, pero no tengo información, la misma información que tengo es la que tienen ustedes y por ello no puedo emitir una opinión sin antes conocer; sólo sé del hallazgo de estos cuerpos, pero de ahí en más no tengo información”, declaró Monreal Ávila.

Dijo que respetaría la investigación que efectúen las autoridades, para después solicitar un informe de lo acontecido en el municipio; dijo sentirse consternado y, debido a que hasta ahora desconoce más de los hechos, no puede emitir una opinión hasta esperar las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

Grupo de Coordinación Local visita Fresnillo

Poco después de las 13:00 horas de hoy, el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández; el fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, y el secretario general de Gobierno en Zacatecas, Jehú Salas Dávila, se hicieron presentes en las instalaciones de la presidencia municipal de Fresnillo, donde sostuvieron una reunión privada por casi una hora.

A su llegada, Camberos Hernández se limitó en sus declaraciones al mencionar que fueron 14 cuerpos sin vida los localizados esta mañana sobre la salida norte de Fresnillo y negó que algún grupo delincuencial que opera en la región se atribuya el acontecimiento; también resaltó que la fiscalía es la instancia que cuenta con toda la información.

Agregó que, tras los acontecimientos, se reforzará la seguridad en el municipio a través de Bases de Operaciones Mixtas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, y que el mensaje a la ciudadanía, tras los hechos, es que las autoridades trabajan para la seguridad de ella.

Ninguno de los cuerpos procesados hasta ahora es fresnillense

Murillo Ruiseco dio a conocer información preliminar en cuanto a los hechos acontecidos esta mañana, donde se continúa con el proceso de recopilación de evidencias para la integración de la carpeta de investigación.

En cuanto a los cuerpos localizados, la dependencia está llevando a cabo el proceso de identificación mediante las necropsias de ley; hasta el momento, los cuerpos que han sido procesados son cuatro masculinos, de los cuales, según el fiscal, ninguno de ellos es originario de Fresnillo, sino personas oriundas de Juan Aldama y Miguel Auza, y donde actualmente se realiza el proceso de identificación.

Para lograrlo, se harán las necropsias completas de los 14 cuerpos, todos ellos masculinos, para poder cruzar la información y los reportes de desaparición que se tengan en los municipios de la parte norte del estado.

Tras los acontecimientos, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, giró la instrucción al Grupo de Coordinación Local (GCL) de realizar operativos de manera inmediata y contundente sobre El Mineral y sobre la región norte, donde se implementarán acciones para tratar de inhibir la actividad de los grupos delincuenciales.

Un hecho aparte

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que ayer, en la calle Almoloya, en la colonia Centauro del Norte, en el municipio de Juan Aldama, se registró un domicilio con daños en la fachada y en la cancelería, con características de orificios producidos por proyectil de arma de fuego.

En este evento no se reportaron personas heridas ni fallecidas, sino sólo daños materiales, por lo que se procedió a la fijación, levantamiento y embalaje de los elementos balísticos.