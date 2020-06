Abogados, intelectuales y activistas presentan ante la FGR denuncia en contra de Ferriz de Con

Pedro Ferriz de Con tuvo intenciones de ser candidato presidencial por la vía independiente ■ FOTO: LA JORNADA MAYA

■ Lo acusan de posible comisión de los delitos de traición a la patria, sedición, rebelión y conspiración previstos en varios artículos del Código Penal Federal

■ El periodista hizo un llamado en redes sociales a un golpe de Estado

■ Advierten los denunciantes que arribar al Estado democrático costó guerras entre hermanos, vidas, “ríos de sangre” y “escenas de barbarie” que no se pueden volver a vivir

El miércoles 10 de junio, un grupo de abogados, intelectuales y activistas interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el periodista Pedro Ferriz de Con y “en contra de quien resulte responsable” por la posible comisión de los delitos de traición a la patria, sedición, rebelión y conspiración previstos en varios artículos del Código Penal Federal, luego de que éste hiciera un llamado en redes sociales a un Golpe de Estado.

Entre los denunciantes destacan Rafael Blas Palacios Cordero, Enrique González Ruiz, Gabino Palomares, Víctor Ugalde, Coro Perales Lavín y los zacatecanos Raymundo Cárdenas Hernández, ex senador de la República y José Luis Medina Lizalde, periodista, abogado y reconocido político local, entre otros.

La denuncia fue con relación al audio que se filtró el pasado 19 de abril de 2020 y cuyo contenido reconoció Ferriz de Con el 23 de abril, con relación a las referencias de convocar a derrocar al presidente Andrés Manuel López Obrador con la ayuda de un grupo de empresarios e incluso de poderes extranjeros.

De acuerdo con los denunciantes, arribar al Estado democrático costó guerras entre hermanos, vidas, “ríos de sangre” y “escenas de barbarie” que no se pueden volver a vivir, por lo que consideran que la democracia es “un bien” que se debe preservar haciéndolo valer en las urnas cuando la Carta Magna y sus instituciones lo convoquen, ya que “intentar deponer al ganador de la contienda electoral porque tiene una cosmogonía diferente a un grupo de personas y tratar de quitarlo de su cargo convocando a la sedición o golpe de estado para imponer a otro que tenga más afinidad con sus ideas de grupo, es colapsar el modelo democrático, y quizá, volver a la violencia entre hermanos”.

Por ello, señalaron que es obligación de los mexicanos, pero más aun de sus instituciones, el preservar la paz. “Si el Fiscal General de la República permite que se haga apología de la violencia o en grado de tentativa se convoque y divulgue la idea de un golpe de Estado, amén de hacerlo de manera soberbia y burlona, se estará faltando a la mayor responsabilidad de su alta investidura”.

Además, argumentan, el denunciado perturba el orden público y provoca diversos delitos, “tratando de involucrar a la sociedad en aventuras bélicas oprobiosas, absurdas e irresponsables”, con lo cual, consideran, está incurriendo en dos de las excepciones al derecho a la información, por lo que de ninguna manera puede invocar su protección o ampararse en este derecho.

Al respecto, el político zacatecano Raymundo Cárdenas Hernández, quien es uno de los denunciantes, manifestó que hay una voluntad entre los firmantes de no dejar pasar las expresiones de varios personajes de hacer trabajo abierto por un golpe de Estado, por lo que se decidió que era importante dejar un precedente en la Fiscalía para que “cualquiera que lo intente o le siga por ese camino, entienda que están abriéndole cancha a una investigación que la Fiscalía debe de iniciar muy pronto”.

Al recordar que Ferriz de Con tuvo intenciones de ser candidato presidencial por la vía independiente, el ex senador señaló que no quita el dedo del renglón, pero al parecer ya abandonó la idea electoral y está buscando crear una fuerza política, un grupo de poder que deja de lado la vía electoral y busca el golpe de Estado como los que se han aplicado en los últimos años en América Latina. Pero, advirtió, de lo que se trata la denuncia es de demostrar que “hay gente que no dejaría a Andrés Manuel solo en esa pelea”.