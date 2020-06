No podemos vivir un duelo natural hasta que se haga justicia: hermana de Marcos

Marcos murió a manos de agentes de la Policía de Investigación en abril de 2019 ■ foto: internet

“Ha sido un año difícil. Realmente sabemos que la muerte es un proceso natural, pero la manera en que mi hermano pierde la vida sí nos marcó a cada uno de los integrantes de la familia de diferente manera. Inclusive hasta en los niños, de mis sobrinos, también quedaron muy marcados. Sí estuvimos recibiendo atención psicológica por parte de Atención a Víctimas, pero realmente sí ha sido muy duro y sobre todo porque sabemos que está toda la investigación pendiente, entonces no podemos vivir un duelo natural hasta que no tengamos los resultados de la investigación. Mientras no se haga justicia, obviamente no vamos a estar en paz, tranquilos”.

Así describe Erika García tras el teléfono su último año, como “difícil”, palabra que pudiera parecer insuficiente cuando no se ha podido vivir el duelo por la muerte de su hermano Marcos a manos de la Policía Ministerial de Zacatecas en abril de 2019, cuando el joven transitaba por la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) luego de un atentado que terminó también con la vida de una estudiante.

Ha pasado más de un año de aquella tarde de abril en que Marcos perdió la vida, pero ahora con los hechos tanto en Minneapolis con el caso del afroamericano George Floyd, quien murió también por la brutalidad policial, al igual que el albañil mexicano Giovanni López en el estado de Jalisco, ha vuelto a salir a la luz el caso, además porque hasta la fecha los deudos no han tenido justicia y los elementos policíacos no han sido castigados.

Sin embargo, ya que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) a través de su presidenta María de la Luz Domínguez Campos ha dado a conocer que el organismo ha terminado su investigación en la cual se tienen pruebas fehacientes de la culpabilidad de los elementos de la Policía de Investigación, para Erika es una buena noticia, ya que considera que será la única manera para que se les haga justicia, que es lo que han buscado durante más de un año.

Erika refirió para La Jornada Zacatecas que “hace meses” no tienen comunicación con las autoridades zacatecanas, sino simplemente con sus abogados que son quienes les informan acerca de los resultados, y lo último que sabían era precisamente que la Comisión de Derechos Humanos estaba esperando el dictamen de mecánica de lesiones. Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), informó la hermana del joven, también tiene pendientes otros dictámenes, pero para ellos, asegura, el proceso ya ha sido muy largo y esperan que ahora sí ya les den resultados.

Luego de la información emitida por la presidenta de la CDHEZ, quien recomendará que se someta a los culpables a juicio, Erika García y su familia esperan que la Fiscalía también actúe a su favor, “porque los policías involucrados todavía siguen libres, ni siquiera se les inhabilitó de sus labores y entonces eso deja mucho que desear”.

Reconoció que hasta el momento su familia no ha recibido nunca ningún hostigamiento, aunque sí tenían miedo de que pudieran tomar represalias en su contra, pero señala que no pueden hacer a un lado lo que le pasó a su hermano. “Nosotros no estamos buscando culpables, venganza, ni mucho menos, sino que simplemente que aplique la ley, que se haga justicia como lo marca la ley, y por eso pedimos el derecho a la verdad, necesitamos que se haga justicia con base en eso”.

Finalmente dijo que de no salir favorecidos por la Fiscalía, continuarán buscando que se haga justicia, pero confía en que el dictamen de la CDHEZ ayude a meter presión para que todo termine y para que ya no haya más casos como este que “lamentablemente” son cotidianos y no se hace nada.