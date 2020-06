Se han entregado 57 mil apoyos del programa emergente de ingreso familiar: Sedesol

La Secretaría de Desarrollo Social del estado ha distribuido apoyos alimentarios ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Ha sido difícil procesar las más de 127 mil solicitudes recibidas: Luévano

Ya han entregado más de 57 mil apoyos del programa emergente de ingreso familiar y de carácter alimentario, aseguró Roberto Luévano, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado (Sedesol), en una transmisión de Consultorio Radiofónico de Radio Zacatecas, pero añadió que ha sido difícil procesar las más de 127 mil solicitudes que se recibieron hasta el momento, porque hubo personas que se registraron hasta 6 veces y estas solicitudes múltiples han entorpecido el proceso de evaluar y confirmar los apoyos.

Cabe mencionar que también es necesario evaluar todas las solicitudes, porque hay muchas que no cumplen con los requisitos de elegibilidad y también hay muchas solicitudes que, a pesar de ser aprobadas, no se han podido entregar por errores en los datos o porque no contestan los teléfonos de contacto que proporcionaron.

Aseguró que han intentado comunicarse con todos los que han tratado de obtener estos apoyos, ya sea para confirmar que son acreedores o para dar a conocer que no lo son. Las llamadas han sido para aquellos que obtuvieron el apoyo, mientras que para quienes no, se les han enviado mensajes de texto, lo que tampoco ha sido del todo efectivo, pues muchas personas proporcionaron únicamente teléfonos fijos, por lo que no han podido ser comunicados del estatus de sus solicitudes.

Luevano aseguró que se ha llegado a todos y cada uno de los municipios del estado, sin negar que hay municipios en los que ha sido más complicado llevar los apoyos ya sea alimentarios o económicos, siendo Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo los más sencillos de completar, pero lugares como Pánuco y Mazapil han representado un reto para la secretaría.

Luévano comentó que este es un momento clave para reevaluar la eficacia de sus programas de apoyo normales, pues muchos de ellos han resultado de gran ayuda durante la crisis sanitaria, tal es el caso de las personas a las que se les donaron animales de granja, pues estas personas pudieron salir adelante con los productos de estos durante la contingencia, ya sea vendiéndolos, consumiéndolos o intercambiándolos por otros productos alimentarios.

Mientras que en ciertas regiones hubo apoyos que no fueron tan efectivos a largo plazo, por lo que el funcionario aseguró que habrá cambios que serán necesarios para dar apoyos pertinentes de acuerdo con la región y situación que viven las personas que los necesiten, reiterando que su compromiso siempre será garantizar el bienestar de las y los zacatecanos.

Además, advirtió que será necesario mantener el dedo en el renglón, pues aunque la contingencia termine pronto y haya iniciado el proceso de la Nueva Normalidad, los verdaderos estragos que deje la contingencia causada por el Covid-19 serán vistos realmente hasta el final del año y el inicio del 2021.