Lamenta Tello que la gente haya salido a las calles como si hubiera acabado la epidemia

El gobernador dijo que en un recorrido que hizo el primero de junio vio mucha gente sin cubreboca y en grupo, además de jóvenes sin algún cuidado ■ foto: andrés sánchez

■ Prevén que entre el 15 y 23 de junio se presentarán más contagios

■ Dice que Zacatecas se encuentra en semáforo anaranjado, que es de alto riesgo

Mediante entrevista telefónica con el programa Consultorio Radiofónico, el gobernador Alejandro Tello Cristerna lamentó que la gente haya salido sin precaución a la calle en los primeros días de la llamada “nueva normalidad”, sobre todo cuando Zacatecas se encuentra en semáforo anaranjado, que es de alto riesgo, y cuando según previsiones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), será para la segunda quincena de junio cuando pudiese haber más contagios en la entidad.

Para el mandatario estatal, la gente al escuchar de una “normalidad” se confundió y salió a la calle, no obstante, advirtió que vienen días complicados para la entidad, ya que según la previsión sería entre el 15 al 23 de junio cuando se presenten más contagios y prevén que hasta principios de agosto se iría a la baja. “Esto va a terminar con el favor de Dios y dependiendo del comportamiento de la gente”, dijo.

“Sí tienes la posibilidad, que hay quien sí la tiene, de quedarte en casa, hazlo. Si necesitas, por una actividad económica o de subsistencia estar saliendo, hazlo con todo el cuidado y lo menos posible. Pero una cuestión es ir al trabajo, donde se están cuidando las medidas de sanidad y otra es ya andar relajados con los amigos en la fiesta, en el convivio, saliendo ya hacer deporte en grupo”, reprobó Tello Cristerna.

Y es que señaló que en un recorrido que hizo el pasado primero de junio vio mucha gente sin cubreboca y en grupo, además de jóvenes sin algún cuidado porque sienten que no les va a pasar nada, pero “Dios no lo quiera y lleven el contagio a la casa”, dijo, pues se debe cuidar a los adultos mayores y enfermos, ya que el 90 por ciento de los fallecidos en Zacatecas a causa del Covid-19 han sido de este sector que además tenía una comorbilidad.

“Parece ser que el haber aparecido en un semáforo diferente a los demás estados nos dio mucha confianza, nos dio ganas de salir y perder el cuidado, y no debe ser así. Sí nos estamos confiando. Yo en ningún momento lo vi como un triunfo, como sentirse los mejores; lo vi como un gran reto porque si se logró en esta etapa de la sana distancia ser el único estado que pareció en un semáforo de riesgo alto, no quiere decir que estamos bien, sino es más compromiso. Tenemos que lograr bajar a riesgo medio y bajo, y no irnos para arriba. Necesitamos mucho de la gente, va a ser más complejo a mi ver este mes todavía que el anterior”.

Hasta el momento, informó el jefe del Ejecutivo estatal, la Secretaría de Salud de Zacatecas atiende a 14 pacientes en hospital, de los cuales cuatro están intubados; el IMSS atiende tres y el ISSSTE a dos 2. Y en los últimos siete días el municipio que más ha registrado contagios ha sido Fresnillo con 18, caso que se analiza a fondo ya que el repunte pudo haber sido por los jornaleros contagiados en Río Florido y por varios miembros de la Guardia Nacional.

Asimismo, señaló que se está al pendiente del comportamiento de los estados circunvecinos, preocupándole el caso de Aguascalientes ya que la comunicación con esta entidad es muy grande y la carretera de mayor aforo es la que conduce hacia dicha entidad, con hasta cerca de 7 mil vehículos al día.

Igualmente, la preocupación se debe a que los vuelos de Aguascalientes hacia la Ciudad de México empezaran el 18 de junio y en San Luis Potosí el 15 de junio. “Le tengo temor a ese vuelo porque el valle de México tiene un problema grave”, sin embargo, adelantó que en el caso de Zacatecas, la comunicación hacia aquella zona seguirá cortada porque se acordó con autoridades del aeropuerto que durante el mes junio no habría vuelos a la ciudad de México y se espera que dicha medida funcione.